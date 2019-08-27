с чего всё началось

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата. Год назад, во втором квартале 2018-го, за чертой бедности проживали 12,5% населения.

Наука Для управления гидрогелем приспособили CRISPR Биоинженеры из Великобритании создали новую технологию по изготовлению лекарств с помощью инструмента для редактирования генов CRISPR.

Политика Уникальный Су-47 показали на МАКС Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.

Политика В киевском аэропорту задержали экс-министра здравоохранения Украины Экс-министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву задержали в киевском аэропорту Жуляны.

Здоровье Три человека умерли в Волгоградской области от ботулизма По данным регионального Роспотребнадзора, с начала этого года в Волгоградской области было зарегистрировано 24 случая ботулизма, от опасной болезни пострадали 27 человек.

Происшествия Актера «Ленфильма» избили на остановке в Петербурге Актера киностудии «Ленфильм» Марка Коваля избили в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 28 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Политика Путин прилетел в новый аэропорт Саратова Президент России Владимир Путин прилетел в новый аэропорт Саратова — Гагарин.

Общество Во Владивостоке из-за мощных ливней подтопило дороги и улицы За первые два часа ливня в городе начались многочисленные подтопления и даже сход селей прямо на улицы, передает ОТР.

Общество Для российских учителей разработали нормы поведения в социальных сетях Специалисты Минпросвещения совместно с общероссийским профсоюзом работников образования разработали регламентированные нормы поведения для педагогов в социальных сетях, сообщает 27 августа газета «Известия».

Политика Песков рассказал об отношении лидеров «нормандской четверки» к встрече "Очень активно идет разговор о возобновлении работы нормандского формата на высшем уровне", - рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

Общество Аэрофлот хочет отказаться от плоских тарифов на Дальний Восток Как заявил «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, «плоские» тарифы серьезным бременем ложатся на экономику авиакомпании.

Политика Владимир Путин встретился с врио губернатора Астраханской области Президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Политика Трамп снова обвинил Обаму в присоединении Крыма к России Ранее Трамп уже обвинял Барака Обаму в том, что по его вине полуостров вошел в состав России.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Армия и оружие Российский дипломат назвал численность боевиков ИГ в Сирии Российский зампостпред при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", а также их сторонников в Сирии.

Общество Роструд: В резюме появится новая графа Замглавы Роструда Денис Васильев заявил «Российской газете», что на портале «Работа в России» в резюме соискателей появится новая графа – «участие в волонтерских программах».

Армия и оружие Китай может рассмотреть покупку российских Су-57 Китай может изучить возможность приобретения у России многоцелевого истребителя Су-57. Об этом сообщает "Хуаньцю шибао".

Общество Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.

Транспорт Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах "Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.

Политика Коломойский озвучил условия избрания Зеленского на второй срок Бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского не будут избирать на второй срок.

Армия и оружие Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле» Бои под Иловайском шли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери.