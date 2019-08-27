с чего всё началось

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата. Год назад, во втором квартале 2018-го, за чертой бедности проживали 12,5% населения.

Политика Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли 22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.

Космос В гипотезе формирования Луны появились нестыковки Credit: Andrew McCarthy Считается, что Луна образовалась примерно 4,5 миллиарда лет назад после столкновения Земли с планетарным зародышем размером с Марс, в результате которого в космос было выброшено большое количество вещества, породившее на орбите нашей планеты облако из пара и магмы.

Политика Помпео подтвердил планы США по возвращению России в G8 В свою очередь, газета The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах, сообщала, что президент США поссорился с лидерами стран «Большой семерки», выступая за возвращение России в клуб.

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