Экономика
РБКРосстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата. Год назад, во втором квартале 2018-го, за чертой бедности проживали 12,5% населения.
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Финансы
Курс евро подскочил до 74 рублей
Курс евро расчетами "завтра" на 20:16 мск растет на 64 копейки — 73,93 рубля, но минутами ранее поднимался и до 74 рублей; курс доллара увеличивается на 59 копеек, до 66,66 рубля.
РИА Новости 13:33
Армия и оружие
В НАТО пообещали ответить на кибератаки
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может ответить на любую кибератаку, пишет Prospect.
Газета.Ru 16:00
Политика
Эрдоган назвал тесным салон нового российско-китайского самолета CR929
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом России Владимиром Путиным посетил международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в Подмосковье, в ходе которого осмотрел российско-китайский самолет CR929 и остался недоволен, сообщает mk.ru.
Газета.Ru 11:52
Кино
В студии «Мельница» показали портрет новой подруги Лунтика
Анимационная студия «Мельница» занимается созданием образа подруги Лунтика — персонажа отечественного мультсериала «Лунтик и его друзья».
Давыдов.Индекс 14:51
Общество
Минпромторг предложил начать маркировку воды с октября
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке питьевой и минеральной воды с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года.
Интерфакс 08:20
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Известия вчера в 21:51
Шоу-бизнес
Жигунов отреагировал на слухи о раке мозга у Заворотнюк
Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у его экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.
ФАН 04:08
Космос
Теплицу для овощей на Луне или Марсе тестируют в Антарктике
Как рассказал профессор DLR Хансйорг Диттус, проект указывает на возможность создания космической теплицы, а также на то, что технологию можно использовать для производства продуктов на Луне и Марсе.
РЕН ТВ вчера в 05:03
Футбол
«Динамо» из Загреба пробилось в групповой этап ЛЧ
В первом матче соперников, который состоялся в Хорватии на прошлой неделе, «Динамо» добилось победы со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух матчей в групповой этап турнира вышел хорватский клуб.
ProstoProSport 16:50
Политика
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США
RT на русском 11:58
Политика
СБУ заблокировала Верховную раду
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил, что утром 27 августа в здание парламента пришли сотрудники Госбюро расследований и Службы безопасности.
Московский Комсомолец 05:32
Общество
Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах
В 2016 году суд постановил, что крупный производитель косметических товаров должен выплатить 55 млн долларов женщине, считающей, что она заболела раком, пользуясь продукцией компании.
RuNews24.ru вчера в 23:36
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Футбол
Савин признался, что принимал участие в договорном матче
Бывший российский футболист Евгений Савин отметил, что невольно стал участником договорного матча.
Евро-футбол.ру 08:05
Общество
В резюме россиян появится графа о волонтерстве
В следующем году в резюме на портале «Работа в России» появится графа «участие в волонтерских программах».
Kazanfirst.ru 07:56
Киберспорт
В Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные
Компания Ubisoft сообщила, что в Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные.
CyberSport.ru 15:07
Шоу-бизнес
Семья рэпера Джигана передумала возвращаться из США в Россию
Семья Джигана в полном составе отдыхает в Майами.
Телепрограмма 15:51
Общество
Минимальную пенсию в Москве с 1 сентября повысили до 19,5 тыс. рублей
Минимальная пенсия у неработающих москвичей с учетом городской надбавки будет повышена с 1 сентября на 2 тысячи рублей в месяц - до 19,5 тысяч рублей.
Интерфакс 09:13
Происшествия
Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 04:52
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева приобрела авто под цвет маникюра
«Выбираю машину под цвет ногтей», - говорит Анастасия Ивлеева в социальной сети Instagram, продемонстрировав маникюр в тон иномарке.
RuNews24.ru 07:32
Политика
Путин прилетел в новый аэропорт Саратова
Президент России Владимир Путин прилетел в новый аэропорт Саратова — Гагарин.
RT на русском 13:00
Политика
Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
Известия вчера в 17:18
Хоккей
Александр Хованов перенёс операцию по удалению доброкачественной опухоли
Нападающий системы клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Александр Хованов перенёс операцию по удалению доброкачественной опухоли на кости, информирует официальный сайт американской команды.
Чемпионат 16:40
Космос
Один из спутников системы ГЛОНАСС выведен на техобслуживание
ТАСС вчера в 05:12
Происшествия
На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке
Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.
Интерфакс 15:04
Происшествия
Александр Друзь отреагировал на сообщения о ДТП с его участием
Александр Друзь прокомментировал сообщения о ДТП в Санкт-Петербурге с его участием.
РЕН ТВ 12:10