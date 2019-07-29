Экономика

Росстат зафиксировал рост бедностиВедомости 10:29

Уровень бедности в России в I квартале 2018 г. составлял 13,9% (20,4 млн человек). «Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», – отмечается в сообщении.
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Сегодняшнее число

Коммерсантъ18:14

Росстат зафиксировал рост уровня бедности

Газета.Ru13:27

Росстат заявил о 21 млн россиян с доходами ниже прожиточного минимума

RT на русском10:39

В Росстате назвали число россиян с доходом ниже прожиточного минимума

РИА Новости12:16

Эксперт: делать выводы об уровне бедности в России следует по итогам года

ТАСС11:02

Почему уровень бедности в стране не снижается

РБК09:45

Росстат ожидает резкого снижения числа бедных к концу года

Rambler News Service10:01
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Футбол

Бэйл не отправился с «Реалом» на предсезонный турнир

Обновлено в 14:39
Политика

Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено в 18:44
Космос

Первый запуск к МКС корабля Crew Dragon с экипажем отложен

Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске подала на развод

Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Политика

Трампа призвали ввести новые санкции против России

Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес

Откровенная переписка Глюкозы с мужчиной появилась в Сети

Обновлено в 17:01
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический

Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне поднялся до отметки 708 см, превысив на 8 см показатель критического уровня.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

Бывшего сотрудника Минобороны подозревают в получении взятки

В Саратове в получении взятки в размере 1,7 миллиона рублей подозревают экс-начальника группы военного представительства Министерства обороны РФ.
Обновлено в 16:23
Экономика

Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:42
Политика

В Крыму отреагировали на отказ Киева подавать воду на полуостров

В Крыму заявили, что регион уже адаптировался к имеющемуся собственному водному балансу Глава комитета ГС Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что украинские власти страдают "алогизмами", когда говорят, что на полуострове живут украинские граждане и при этом отказываются подавать воду в регион, передают "РИА Новости".
Обновлено в 07:57
Футбол

Роналдиньо запретили покидать Бразилию из-за долгов, пишут СМИ

Суд запретил бывшему футболисту сборной Бразилии Роналдиньо покидать страну из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура штата Рио-Гранди-Ду-Сул, сообщает Folha de S.Paulo.
Обновлено в 17:08
Происшествия

Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток

Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Обновлено в 15:35
Политика

Против Порошенко завели еще одно уголовное дело

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 16:26
Политика

Первый министр Шотландии назвала план Джонсона по Brexit катастрофой

Планы нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза без соглашения с Брюсселем грозят стране огромной опасностью, передает телеканал Sky news со ссылкой на заявление первого министра Шотландии Николы Стерджен.
Обновлено в 09:03
Наука

Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год

Человечество к 29 июля исчерпало объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.
Обновлено в 18:35
Политика

В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады

Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
Обновлено в 16:15
Общество

Иркутский паводок может убить экосистему Байкала

Как сообщили «Известиям» в Лимнологическом институте СО РАН, в результате от чрезмерного хлорирования в самом большом озере планеты погибнет зоопланктон, что повлечет за собой разрушение пищевой цепочки байкальской экосистемы.
Обновлено в 19:03
Автоспорт

Квят в третий раз за карьеру в «Формуле-1» поднялся на подиум

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят финишировал третьим на Гран-при Германии и в третий раз за карьеру поднялся на подиум королевских автогонок.
Обновлено вчера в 11:45
Футбол

Дзюба приступит к подготовке к матчу с «Краснодаром» в общей группе

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, замененный на 78-й минуте матча третьего тура с «Оренбургом» (2:0) из-за небольшой травмы, приступит к тренировкам вместе остальными игроками петербуржцев.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие

Коалиция во главе с США опасается появления новых террористов в лагерях беженцев в Сирии

Новое поколение террористов может выйти из таких сирийских лагерей беженцев, как Аль-Холь, некоторые их жители поддерживают идеологию экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 18:52
Космос

В США готовятся начать добычу ископаемых из астероидов

Обновлено в 07:38
Происшествия

В Петербурге из-за прорыва трубы на улице забил 20-метровый фонтан

В Санкт-Петербурге из-за дефекта теплосети на улице забил фонтан высотой до 17—20 метров, сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Обновлено в 16:40
Хоккей

Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»

Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено в 14:57
Политика

Посольство России в Британии осудило невыдачу виз жителям Крыма

Отказ ряда стран ЕС выдавать шенгенские визы жителям Крыма по паспортам, полученным после 2014 года, нарушает права граждан на свободное передвижение, противоречит международным стандартам в сфере прав человека и является политически мотивированным, заявили в посольстве РФ в Великобритании.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие

Израиль испытал ракеты на Аляске

Военные из Израиля и США провели на Аляске испытания комплекса противоракетной обороны "Хец-3", которые могут поражать цели в космосе.
Обновлено вчера в 07:47
Авто

Kia начала продажи суперэкономичного Kia Cerato

Компания Kia объявила старт продаж новой модификации седана Cerato/K3.
Обновлено в 01:55
Общество

Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн гектаров

Обновлено в 03:28
Политика

Госдеп США не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400

В Госдепартаменте США не стали комментировать возможные сроки введения санкций против Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 18:20
Политика

В Росавиации заявили о готовности вернуть авиасообщение с Украиной

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция с просьбой вернуть авиасообщение с Россией.
Обновлено в 09:40
Гаджеты

Пользователи Nintendo Switch получили возможность установки Android

На Nintendo Switch появилась возможность установки полноценной версии операционной системы Android, сборка с прошивкой для консоли Nintendo была опубликована на форуме XDA Developers.
Обновлено в 08:33
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