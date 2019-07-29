Экономика
Росстат зафиксировал рост бедностиВедомости 10:29
Уровень бедности в России в I квартале 2018 г. составлял 13,9% (20,4 млн человек). «Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», – отмечается в сообщении.
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Футбол
Бэйл не отправился с «Реалом» на предсезонный турнир
Обновлено в 14:39
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено в 18:44
Космос
Первый запуск к МКС корабля Crew Dragon с экипажем отложен
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске подала на развод
Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес
Откровенная переписка Глюкозы с мужчиной появилась в Сети
Обновлено в 17:01
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический
Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне поднялся до отметки 708 см, превысив на 8 см показатель критического уровня.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
Бывшего сотрудника Минобороны подозревают в получении взятки
В Саратове в получении взятки в размере 1,7 миллиона рублей подозревают экс-начальника группы военного представительства Министерства обороны РФ.
Обновлено в 16:23
Экономика
Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:42
Политика
В Крыму отреагировали на отказ Киева подавать воду на полуостров
В Крыму заявили, что регион уже адаптировался к имеющемуся собственному водному балансу Глава комитета ГС Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что украинские власти страдают "алогизмами", когда говорят, что на полуострове живут украинские граждане и при этом отказываются подавать воду в регион, передают "РИА Новости".
Обновлено в 07:57
Футбол
Роналдиньо запретили покидать Бразилию из-за долгов, пишут СМИ
Суд запретил бывшему футболисту сборной Бразилии Роналдиньо покидать страну из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура штата Рио-Гранди-Ду-Сул, сообщает Folha de S.Paulo.
Обновлено в 17:08
Происшествия
Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток
Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Обновлено в 15:35
Политика
Против Порошенко завели еще одно уголовное дело
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 16:26
Политика
Первый министр Шотландии назвала план Джонсона по Brexit катастрофой
Планы нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза без соглашения с Брюсселем грозят стране огромной опасностью, передает телеканал Sky news со ссылкой на заявление первого министра Шотландии Николы Стерджен.
Обновлено в 09:03
Наука
Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
Человечество к 29 июля исчерпало объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.
Обновлено в 18:35
Политика
В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады
Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
Обновлено в 16:15
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Как сообщили «Известиям» в Лимнологическом институте СО РАН, в результате от чрезмерного хлорирования в самом большом озере планеты погибнет зоопланктон, что повлечет за собой разрушение пищевой цепочки байкальской экосистемы.
Обновлено в 19:03
Автоспорт
Квят в третий раз за карьеру в «Формуле-1» поднялся на подиум
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят финишировал третьим на Гран-при Германии и в третий раз за карьеру поднялся на подиум королевских автогонок.
Обновлено вчера в 11:45
Футбол
Дзюба приступит к подготовке к матчу с «Краснодаром» в общей группе
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, замененный на 78-й минуте матча третьего тура с «Оренбургом» (2:0) из-за небольшой травмы, приступит к тренировкам вместе остальными игроками петербуржцев.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Коалиция во главе с США опасается появления новых террористов в лагерях беженцев в Сирии
Новое поколение террористов может выйти из таких сирийских лагерей беженцев, как Аль-Холь, некоторые их жители поддерживают идеологию экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 18:52
Космос
В США готовятся начать добычу ископаемых из астероидов
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Петербурге из-за прорыва трубы на улице забил 20-метровый фонтан
В Санкт-Петербурге из-за дефекта теплосети на улице забил фонтан высотой до 17—20 метров, сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Обновлено в 16:40
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено в 14:57
Политика
Посольство России в Британии осудило невыдачу виз жителям Крыма
Отказ ряда стран ЕС выдавать шенгенские визы жителям Крыма по паспортам, полученным после 2014 года, нарушает права граждан на свободное передвижение, противоречит международным стандартам в сфере прав человека и является политически мотивированным, заявили в посольстве РФ в Великобритании.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
Израиль испытал ракеты на Аляске
Военные из Израиля и США провели на Аляске испытания комплекса противоракетной обороны "Хец-3", которые могут поражать цели в космосе.
Обновлено вчера в 07:47
Авто
Kia начала продажи суперэкономичного Kia Cerato
Компания Kia объявила старт продаж новой модификации седана Cerato/K3.
Обновлено в 01:55
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн гектаров
Обновлено в 03:28
Политика
Госдеп США не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
В Госдепартаменте США не стали комментировать возможные сроки введения санкций против Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 18:20
Политика
В Росавиации заявили о готовности вернуть авиасообщение с Украиной
Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция с просьбой вернуть авиасообщение с Россией.
Обновлено в 09:40
Гаджеты
Пользователи Nintendo Switch получили возможность установки Android
На Nintendo Switch появилась возможность установки полноценной версии операционной системы Android, сборка с прошивкой для консоли Nintendo была опубликована на форуме XDA Developers.
Обновлено в 08:33