Экономика
Росстат зафиксировал рост бедностиВедомости вчера в 10:29
Уровень бедности в России в I квартале 2018 г. составлял 13,9% (20,4 млн человек). «Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», – отмечается в сообщении.
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Футбол
«Зенит» предложил за игрока «Барселоны» €35 млн
Сине-бело-голубые предложили за него €35 млн, сообщает Sport.es. Еще €5 млн российский клуб предлагает еще в виде бонусов.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Почти 80 человек пострадали в ДТП с автобусами в Гонконге
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Организатор теракта 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда
Истцы обвиняют Саудовскую Аравию в финансировании и поддержке запрещённой в РФ террористической организации "Аль-Каида", организовавшей теракт, когда захватившие пассажирские самолеты террористы направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах создать «русскоязычный телеканал» для ведения «борьбы за умы».
Обновлено вчера в 13:02
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает расти
Превысившая критическую отметку в реке Ия в Тулуне вода продолжает подниматься. Об этом сообщается на официальном сайте города.
Обновлено 28 июля в 12:21
Кино
Фильм «Т-34» взял две награды китайского фестиваля имени Джеки Чана
Фильм «Т-34» получил 2 награды интернационального китайского фестиваля им. Джеки Чана.
Обновлено вчера в 10:45
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Авто
Чиновников Забайкалья пересадят на государственное такси с системой ГЛОНАСС
Обновлено вчера в 22:41
Общество
В Японии из-за жары погибли 11 человек
Из-за установившейся почти на всей территории Японии жары за одну только неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек, в больницы было направлено 5 664 человека, такую статистику обнародовало Главное пожарное управление страны во вторник.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
На Украине сравнили Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Общество
Из-за паводков в Хабаровском крае объявлен режим ЧС
В Хабаровском крае веден режим ЧС. В регионе обострилась паводковая ситуация.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
На выборах главы Горного Алтая прочат второй тур
Федеральные эксперты полагают, что выборы главы Республики Алтай, которые состоятся 8 сентября, не обойдутся без второго тура.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП
Уголовное дело за "нарушение правил дорожного движения" возбуждено в отношении водителя Lexus, который в воскресенье на трассе в Челябинской области столкнулся с автомобилем "Лада Веста", в аварии пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.
Обновлено вчера в 10:04
Энергетика
Составлен рейтинг стран Европы с самыми доступными ценами на бензин
Обновлено вчера в 05:58
Экономика
Минкульт выделит 104 млн рублей на развитие культурных объектов Крыма
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
По итогам субботней акции в Москве может быть возбуждено не менее десяти уголовных дел
Единственный пока участник акции, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о нападении на омоновца – 48-летний Евгений Коваленко.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
США надеются на творческое решение украинских властей по Донбассу
Госсекретарь США Майк Помпео надеется на креативные идеи со стороны украинской власти по улучшению ситуации в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:06
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
В Иркутской области и Красноярском крае в связи с пожарами введен режим "чрезвычайной ситуации в лесах", аналогичный режим действует в нескольких районах Республики Бурятия.
Обновлено вчера в 09:06
Общество
В МЧС рассказали о правилах поведения во время грозы
В МЧС рассказали о правилах поведения во время грозы.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Китай и США проведут в Шанхае новый раунд торговых переговоров
В 12-м по счету раунде консультаций, который будет проходить в Шанхае 30-31 июля, от американской стороны примут участие представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
Обновлено вчера в 17:01
Авто
В Сети показали неизвестную версию «Жигулей»
Как сложилась дальнейшая судьба уникальных «Жигулей», до сих пор неизвестно.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Спорт
Ефимова: «После „Токио-2020“ хочу выйти замуж»
Напомним, что 27-летняя уроженка Грозного является 6-кратной чемпионкой мира, также в активе золотой рыбки из России семь золотых медалей, добытых на чемпионатах Европы.
Обновлено вчера в 19:14
Экономика
Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях «жесткого» Brexit
Фунт стерлингов обновил двухлетний минимум в ходе торговой сессии в понедельник из-за усиления опасений о том, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Соратник Зеленского негативно отозвался об идее отменить День Победы
Депутат от партии «Слуга народа», блогер Максим Бужанский заявил, что не поддержит фракцию, если та решит отменить празднование Дня Победы.
Обновлено вчера в 06:44
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено вчера в 02:20