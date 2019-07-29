Экономика
Росстат зафиксировал рост бедностиВедомости 10:29
Уровень бедности в России в I квартале 2018 г. составлял 13,9% (20,4 млн человек). «Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», – отмечается в сообщении.
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Армия и оружие
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
Обновлено вчера в 05:15
Авто
Названа цена на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой
Как рассказали коллегам в дилерской среде УАЗ, на старте продаж двухпедальный «Патриот» предложат в двух комплектациях: базовой «Оптимум», которую оценят в 1 035 000 рублей и топовой №1 стоимостью 1 300 000 рублей.
Обновлено в 02:40
Общество
Больше половины россиян не хотят переходить на электронные паспорта
Согласно опросу ВЦИОМ, об инициативе знает 85% опрошенных, однако 59% респондентов не готовы оформить цифровой аналог паспорта.
Обновлено в 10:18
Политика
В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады
Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
Обновлено в 16:15
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Музыка
Путин поздравил Игоря Крутого с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием заслуженного деятеля искусств РСФСР, продюсера и композитора Игоря Крутого, отметив его вклад в популяризацию традиций отечественного и мирового исполнительского искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 11:02
Политика
Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа
Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов — один из троих заявителей митинга — заявил, что они получили от мэрии разрешение провести акцию на проспекте им. Сахарова.
Обновлено в 11:36
Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Политика
Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым
Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.
Обновлено в 10:28
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой покорила Сеть откровенными фото
Старшая дочь Веры Брежневой Соня в последнее время стала часто публиковать откровенные кадры.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Навальный исключил, что его могли отравить полицейские
Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал ситуацию вокруг своей госпитализации в московскую клиническую больницу № 64 из спецприемника.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске подала на развод
Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Авто
Новый Nissan Patrol показали без камуфляжа
Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
Обновлено в 12:18
Экономика
Bloomberg: Uber увольняет около 400 сотрудников
Компания Uber Advanced Technologies приняла решение об увольнении около 400 сотрудников, или порядка трети своего маркетингового управления в мире.
Обновлено в 16:30
Экономика
Определен решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод "Северный поток 2" и тем самым сорвать поставки газа по нему, если не получит от Дании разрешение на строительство в августе.
Обновлено в 00:39
Наука
Созданы контактные линзы, изменяющие масштаб изображения
Учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработаны уникальные контактные линзы, которые позволят менять масштаб изображения с помощью простого движения глаз.
Обновлено в 10:27
Политика
Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
"Просто помните, Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал на переговорах", - написал Трамп у себя в Twitter.
Обновлено в 17:34
Футбол
Воспитанник «Локомотива» Карапузов может перейти в «Валенсию»
Скорее всего, ближайший сезон игрок проведет в молодежной команде «Валенсии». Карапузов – воспитанник «Локомотива».
Обновлено в 15:19
Экономика
Российские компании показали существенный рост финансовых результатов
Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов.
Обновлено в 09:11
Наука
Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
Человечество к 29 июля исчерпало объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.
Обновлено в 18:35
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает расти
Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает расти. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:08
Здоровье
Старейшая больница столицы получит новые площади
Новая клиника будет самой современной и высокотехнологичной не только в Москве, но и во всей России, а первые пациенты начнут лечение в начале 2020 года, — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:02
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Автоспорт
Высший пилотаж. Даниил Квят поднялся на подиум Гран-при Германии
Перед текущим сезоном Квят вернулся в "Торо Россо", в нынешнем чемпионате он, помимо третьего места в Германии, пять раз финишировал в очковой зоне, лучшим результатом было седьмое место на Гран-при Монако.
Обновлено вчера в 15:15
Футбол
«Реал» не взял Бэйла на турнир в Мюнхен
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено в 13:02
Футбол
Хавбек «Краснодара-2» назвал соперника «чуркой»
Обновлено в 16:36