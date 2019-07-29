Экономика

Росстат зафиксировал рост бедностиВедомости 10:29

Уровень бедности в России в I квартале 2018 г. составлял 13,9% (20,4 млн человек). «Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», – отмечается в сообщении.
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Коммерсантъ18:14

Росстат зафиксировал рост уровня бедности

Газета.Ru13:27

Почему уровень бедности в стране не снижается

РБК09:45

Росстат заявил о 21 млн россиян с доходами ниже прожиточного минимума

RT на русском10:39

Эксперт: делать выводы об уровне бедности в России следует по итогам года

ТАСС11:02

В Росстате назвали число россиян с доходом ниже прожиточного минимума

РИА Новости12:16

Росстат ожидает резкого снижения числа бедных к концу года

Rambler News Service10:01
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Армия и оружие

В Петербурге завершился Главный военно-морской парад

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Как рассказали коллегам в дилерской среде УАЗ, на старте продаж двухпедальный «Патриот» предложат в двух комплектациях: базовой «Оптимум», которую оценят в 1 035 000 рублей и топовой №1 стоимостью 1 300 000 рублей.
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Согласно опросу ВЦИОМ, об инициативе знает 85% опрошенных, однако 59% респондентов не готовы оформить цифровой аналог паспорта.
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"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
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Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием заслуженного деятеля искусств РСФСР, продюсера и композитора Игоря Крутого, отметив его вклад в популяризацию традиций отечественного и мирового исполнительского искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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Обновлено в 11:36
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Трампа призвали ввести новые санкции против России

Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
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Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым

Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.
Обновлено в 10:28
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Порошенко с семьей покинул Украину

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Дочь Веры Брежневой покорила Сеть откровенными фото

Старшая дочь Веры Брежневой Соня в последнее время стала часто публиковать откровенные кадры.
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Навальный исключил, что его могли отравить полицейские

Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал ситуацию вокруг своей госпитализации в московскую клиническую больницу № 64 из спецприемника.
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Сестра Жанны Фриске подала на развод

Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
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Новый Nissan Patrol показали без камуфляжа

Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
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Компания Uber Advanced Technologies приняла решение об увольнении около 400 сотрудников, или порядка трети своего маркетингового управления в мире.
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Экономика

Определен решающий месяц для «Северного потока-2»

Россия может не успеть запустить газопровод "Северный поток 2" и тем самым сорвать поставки газа по нему, если не получит от Дании разрешение на строительство в августе.
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Созданы контактные линзы, изменяющие масштаб изображения

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"Просто помните, Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал на переговорах", - написал Трамп у себя в Twitter.
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Скорее всего, ближайший сезон игрок проведет в молодежной команде «Валенсии». Карапузов – воспитанник «Локомотива».
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Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов.
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Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год

Человечество к 29 июля исчерпало объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.
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Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает расти

Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает расти. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Старейшая больница столицы получит новые площади

Новая клиника будет самой современной и высокотехнологичной не только в Москве, но и во всей России, а первые пациенты начнут лечение в начале 2020 года, — говорится в сообщении.
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
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Высший пилотаж. Даниил Квят поднялся на подиум Гран-при Германии

Перед текущим сезоном Квят вернулся в "Торо Россо", в нынешнем чемпионате он, помимо третьего места в Германии, пять раз финишировал в очковой зоне, лучшим результатом было седьмое место на Гран-при Монако.
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«Реал» не взял Бэйла на турнир в Мюнхен

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Роналду рассказал об отношении к Мадриду после ухода из «Реала»

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Во время беспорядков в тюрьме в Бразилии погибли более 50 заключенных

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