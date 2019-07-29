Экономика

Росстат зафиксировал рост бедностиВедомости вчера в 10:29

Уровень бедности в России в I квартале 2018 г. составлял 13,9% (20,4 млн человек). «Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», – отмечается в сообщении.
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Коммерсантъвчера в 18:14

Росстат заявил о 21 млн россиян с доходами ниже прожиточного минимума

RT на русскомвчера в 10:39

В Росстате назвали число россиян с доходом ниже прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 12:16

Росстат зафиксировал рост уровня бедности

Газета.Ruвчера в 13:27

Эксперт: делать выводы об уровне бедности в России следует по итогам года

ТАССвчера в 11:02

Почему уровень бедности в стране не снижается

РБКвчера в 09:45

Росстат ожидает резкого снижения числа бедных к концу года

Rambler News Serviceвчера в 10:01
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Происшествия

Почти 80 человек пострадали в ДТП с автобусами в Гонконге

Обновлено вчера в 22:14
Общество

В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Общество

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектаров

Обновлено вчера в 14:38
Политика

Организатор теракта 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда

Истцы обвиняют Саудовскую Аравию в финансировании и поддержке запрещённой в РФ террористической организации "Аль-Каида", организовавшей теракт, когда захватившие пассажирские самолеты террористы направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона.
Обновлено вчера в 21:04
Транспорт

В Тулуне закрыли федеральную трассу

"В 05.30 (00.30 мск) 30 июля закрыта федеральная трасса", - говорится в сообщении. В конце июня в Иркутской области произошло наводнение.
Обновлено вчера в 18:16
Политика

Умер советский разведчик Анатолий Баронин

На Украине в возрасте 86 лет скончался советский разведчик, полковник в отставке Анатолий Баронин, сообщает пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) Украины.
Обновлено вчера в 20:01
Политика

Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх

США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал Foreign Policy.
Обновлено в 00:13
Транспорт

Дороги из снега и льда появятся в России

Трассы будут построены изо льда или могут проходить через уплотненные снегом реки.
Обновлено вчера в 21:14
Армия и оружие

Россия и Иран расширят военное сотрудничество

Ханзади отметил, что этот документ является первым в своем роде между Россией и Ираном.
Обновлено вчера в 17:16
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Гаджеты

Первый в мире гибкий смартфон не прошел проверку

Обновлено вчера в 23:49
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено вчера в 12:03
Культура

Российского дирижера Гергиева освистали в Германии

"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено вчера в 13:52
Политика

Дания останавливает «Северный поток-2»

У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 01:15
Экономика

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено вчера в 02:20
Происшествия

Начальника уголовного розыска задержали в Приморье

Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.
Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие

В России начато серийное производство истребителей Су-57

Сообщается, что с Минобороны РФ подписан контракт на поставку свыше 70 единиц Су-57.
Обновлено вчера в 07:54
Политика

Порошенко отказался прятаться назло Путину

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается уезжать из страны и прятаться.
Обновлено вчера в 21:43
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Армия и оружие

Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов

Сумма сделки составила 15 миллиардов рупий (218 миллионов долларов), сообщило агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве.
Обновлено вчера в 16:42
Футбол

«Зенит» предложил за игрока «Барселоны» €35 млн

Сине-бело-голубые предложили за него €35 млн, сообщает Sport.es. Еще €5 млн российский клуб предлагает еще в виде бонусов.
Обновлено вчера в 20:45
Общество

Детей эвакуировали из лагеря в Приамурье из-за угрозы подтопления

Более сотни детей эвакуированы утром из лагеря «Мелиоратор» в Амурской области из-за угрозы паводка.
Обновлено вчера в 21:01
Кино

Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы

Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено вчера в 14:39
Здоровье

Лапша быстрого приготовления приводит к опасным болезням

Как считает Дианова, низкая стоимость лапши быстрого приготовления говорит о том, что в ее составе присутствуют самые дешевые ингредиенты, не отличающиеся высоким качеством.
Обновлено вчера в 23:20
Здоровье

Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака

Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено вчера в 07:19
Политика

Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Авто

Новый Nissan Patrol показали без камуфляжа

Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
Обновлено вчера в 12:18
Автоспорт

Даниил Квят: «Думал, что с „Формулой-1“ надо заканчивать»

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, что в трудный период карьеры думал заканчивать с выступлениями в «Формуле-1».
Обновлено вчера в 08:45
Политика

На Украине сравнили Киев и Москву

Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Футбол

Роналду рассказал об отношении к Мадриду после ухода из «Реала»

Обновлено вчера в 17:46
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