Экономика

Росстат зафиксировал рост бедностиВедомости 10:29

Уровень бедности в России в I квартале 2018 г. составлял 13,9% (20,4 млн человек). «Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», – отмечается в сообщении.
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Росстат зафиксировал рост уровня бедности

Газета.Ru13:27

Почему уровень бедности в стране не снижается

РБК09:45

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Росстат ожидает резкого снижения числа бедных к концу года

Rambler News Service10:01
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В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что «Слуга народа» заберет все министерские портфели себе.
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Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 9,5 м

Уровень воды в реке Ия в районе города Тулун Иркутской области продолжает расти, сейчас он превысил 9,5 м при критической отметке в 7 м. Об этом сообщается во вторник на сайте городской администрации.
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Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "НАШ" поделился своими впечатлениями от поездки в Москву и сравнил российскую столицу с Киевом.
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Грузовик команды «Формулы-1» «Рено» попал в аварию в Венгрии

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Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
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Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения

Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
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В России предложили заблокировать BlaBlaCar

Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
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Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
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