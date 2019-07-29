Экономика
Росстат зафиксировал рост бедностиВедомости 10:29
Уровень бедности в России в I квартале 2018 г. составлял 13,9% (20,4 млн человек). «Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», – отмечается в сообщении.
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с чего всё началось
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.Ведомости10:29
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:50, Вашингтон
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено в 12:29
Экономика
Financial Times восхитилась российской налоговой системой
Российская система налогообложения вызвала восхищение журналиста Financial Times Криса Джайлса благодаря использованию информационных технологий.
Обновлено в 13:23
Политика
На Украину вернули собаку задержанных в России моряков
Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 08:57
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
Милевский рассказал, что у Коноплянки есть предложение от «Краснодара»
Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка получил предложение перейти в "Краснодар", заявил бывший нападающий сборной Украины по футболу Артем Милевский.
Обновлено в 13:43
Технологии
Двигатель для вертолета Ми-38 испытали в условиях обледенения
Новый двигатель для вертолета Ми-38 успешно испытали в условиях обледенения, сообщает пресс-служба ОДК-Климов.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Стрельбу в спецназовцев ФСБ в упор сняли на видео
Telegram-канал «Военный Осведомитель» уточняет, что в испытаниях приняли участие сотрудники спецназа управления ФСБ одного из регионов России.
Обновлено в 11:41
Энергетика
Названы страны Европы с самым дешёвым бензином
По данным агентства, жители Люксембурга могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. л бензина.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Происшествия
Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане
Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Гаджеты
Процессору Ryzen 9 3900X отключили SMT и проверили, как это скажется на производительности
Появятся ли позже модели без поддержки SMT, неясно, но специалисты ресурса TechSpot решили проверить, какова будет производительность в этом случае.
Обновлено в 12:37
Финансы
Официальный курс евро вырос до 70,64 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,07 копейки — до 70,6417 рубля, курс доллара увеличился на 39,39 копейки, до 63,521 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:03
Гаджеты
Компания Oppo показала смартфон с экраном-водопадом
Обновлено в 04:30
Происшествия
Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге
Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Политика
Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»
Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
В Петербурге прошел Главный военно-морской парад
Главный военно – морской парад прошел в Петербурге. Его принимал верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 05:38
Происшествия
В Бразилии более 50 заключенных погибли в ходе тюремного бунта
Более 50 заключенных погибли в ходе тюремного бунта на севере Бразилии, сообщает портал Globo со ссылкой на управление пенитенциарной системы штата Пара (Susipe).
Обновлено в 12:33
Футбол
«Реал» не взял Бэйла на турнир в Мюнхен
Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл не поехал с командой на товарищеский турнир в Мюнхен, сообщает BBC.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Футбол
СМИ: Блан отказался от работы в «Зените»
Лоран Блан находится без работы с 2016 года. Прежде специалист возглавлял «Бордо», ПСЖ и национальную сборную Франции.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонии
Прокурор просил для бывшего заместителя главы ФСИН девять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб.
Обновлено в 13:12
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой»
Обновлено в 10:03
Политика
В Киеве заявили об отстранении Медведчука от переговоров в Минске
Роман Бессмертный, которого в начале июля президент Украины назначил представителем страны в в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ), ведущей переговоры по мирному урегулированию ситуации, заявил об отстранении от переговорного процесса одного из лидеров «Оппозиционной партии — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.
Обновлено в 07:16
Политика
На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост
"Постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич призвал ввести санкционные ограничения в отношении тех международных компаний, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:01
Политика
Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу
Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".
Обновлено в 07:30
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23