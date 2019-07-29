с чего всё началось

Уровень бедности в России в I квартале 2018 г. составлял 13,9% (20,4 млн человек). «Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», – отмечается в сообщении.

Экономика Financial Times восхитилась российской налоговой системой Российская система налогообложения вызвала восхищение журналиста Financial Times Криса Джайлса благодаря использованию информационных технологий.

Политика На Украину вернули собаку задержанных в России моряков Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал "112 Украина".

Политика Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17 Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".

Футбол Милевский рассказал, что у Коноплянки есть предложение от «Краснодара» Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка получил предложение перейти в "Краснодар", заявил бывший нападающий сборной Украины по футболу Артем Милевский.

Технологии Двигатель для вертолета Ми-38 испытали в условиях обледенения Новый двигатель для вертолета Ми-38 успешно испытали в условиях обледенения, сообщает пресс-служба ОДК-Климов.

Армия и оружие Стрельбу в спецназовцев ФСБ в упор сняли на видео Telegram-канал «Военный Осведомитель» уточняет, что в испытаниях приняли участие сотрудники спецназа управления ФСБ одного из регионов России.

Энергетика Названы страны Европы с самым дешёвым бензином По данным агентства, жители Люксембурга могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. л бензина.

Происшествия В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).

Происшествия Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.

Гаджеты Процессору Ryzen 9 3900X отключили SMT и проверили, как это скажется на производительности Появятся ли позже модели без поддержки SMT, неясно, но специалисты ресурса TechSpot решили проверить, какова будет производительность в этом случае.

Финансы Официальный курс евро вырос до 70,64 рубля Официальный курс евро на вторник вырос на 33,07 копейки — до 70,6417 рубля, курс доллара увеличился на 39,39 копейки, до 63,521 рубля, следует из данных Банка России.

Происшествия Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.

Политика Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы» Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.

Армия и оружие В Петербурге прошел Главный военно-морской парад Главный военно – морской парад прошел в Петербурге. Его принимал верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин.

Происшествия В Бразилии более 50 заключенных погибли в ходе тюремного бунта Более 50 заключенных погибли в ходе тюремного бунта на севере Бразилии, сообщает портал Globo со ссылкой на управление пенитенциарной системы штата Пара (Susipe).

Футбол «Реал» не взял Бэйла на турнир в Мюнхен Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл не поехал с командой на товарищеский турнир в Мюнхен, сообщает BBC.

Футбол СМИ: Блан отказался от работы в «Зените» Лоран Блан находится без работы с 2016 года. Прежде специалист возглавлял «Бордо», ПСЖ и национальную сборную Франции.

Происшествия Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонии Прокурор просил для бывшего заместителя главы ФСИН девять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб.

Политика В Киеве заявили об отстранении Медведчука от переговоров в Минске Роман Бессмертный, которого в начале июля президент Украины назначил представителем страны в в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ), ведущей переговоры по мирному урегулированию ситуации, заявил об отстранении от переговорного процесса одного из лидеров «Оппозиционной партии — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

Политика На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост "Постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич призвал ввести санкционные ограничения в отношении тех международных компаний, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, передает РИА "Новости".

Политика Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".