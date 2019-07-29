Экономика
Росстат зафиксировал рост бедностиВедомости 10:29
Уровень бедности в России в I квартале 2018 г. составлял 13,9% (20,4 млн человек). «Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», – отмечается в сообщении.
Читать в источнике
Оценить538
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 15:23, Вашингтон
Футбол
«Рубин» одержал победу над «Ахматом» в матче РПЛ
Обновлено в 15:06
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей
Телеведущий и шоумен Иван Ургант в понедельник, 29 июля, поделился в сети фотографиями трех своих красавиц-дочерей.
Обновлено в 09:56
Космос
Луна оказалась значительно старше, чем считалось ранее
Химический анализ образцов лунных пород, собранных астронавтами NASA во время миссий программы «Аполлон», показал, что естественный спутник Земли начал затвердевать спустя примерно 50 миллионов лет после образования Солнечной системы.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге
Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Хоккей
«Вегас» обменял хоккеиста Гусева в «Нью-Джерси»
Как сообщает официальный сайт «Вегаса», клуб обменял форварда Никиту Гусева в «Нью-Джерси», получив два драфт-пика 2021 года.
Обновлено в 15:08
Музыка
Владимир Путин поздравил Игоря Крутого с 65-летием
Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием композитора Игоря Крутого. Документ опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 13:35
Политика
У Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
Обновлено в 14:03
Авто
Весь тираж нового Chevrolet Corvette Stingray уже распродан
Как выяснилось, весь тираж нового Chevrolet Corvette Stingray уже распродан, однако речь идет об объёмах, запланированных на этот года, при этом показатель реализованных экземпляров производитель не раскрывает.
Обновлено в 14:36
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Интернет
Появился еще один способ кражи денег с банковских карт
Появился еще один способ, с помощью которого кибермошенники могут украсть деньги с банковской карты.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
Главный военно-морской парад прошел в Петербурге
В акватории Невы днем 28 июля прошел Главный военно-морской парад.
Обновлено вчера в 05:34
Политика
Киев создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы» по всему миру
Киев создаст всемирный русскоязычный канал.
Обновлено в 14:32
Экономика
Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Президент Сербии Вучич поблагодарил Россию за бронетранспортеры
Сербский лидер Александр Вучич осмотрел бронетранспортеры, полученные из России в рамках военно-технической помощи.
Обновлено в 05:16
Наука
Найденный в Шотландии скелет пикта мог принадлежать вождю
Обновлено в 05:24
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено в 13:02
Экономика
Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»
Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.
Обновлено в 11:58
Политика
В Киеве заявили об отстранении Медведчука от переговоров в Минске
Роман Бессмертный, которого в начале июля президент Украины назначил представителем страны в в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ), ведущей переговоры по мирному урегулированию ситуации, заявил об отстранении от переговорного процесса одного из лидеров «Оппозиционной партии — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.
Обновлено в 07:16
Общество
Headhunter: работодателям не хватает квалифицированных рабочих
Специалисты по поиску персонала сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих, таких как токари, слесари и техники, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование HeadHunter.
Обновлено в 10:21
Футбол
Милевский — о невызове Ракицкого в сборную Украины: «Даже Шевченко боится человека из России»
Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский, выступающий за брестское «Динамо», в эфире передачи «КраСава» на ютубе поделился мнением, почему главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не вызывает его и полузащитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в национальную команду.
Обновлено в 13:04
Культура
Валерия Гергиева освистали в Германии
«Тангейзер» Рихарда Вагнера в исполнении оркестра под управлением Гергиева получился невнятным и нечётким настолько, что в конце дирижёра даже освистали.
Обновлено в 13:43
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Здоровье
Ребенок с синдромом русалки родился в Индии
Обновлено в 02:54
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26