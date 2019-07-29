Экономика

Росстат зафиксировал рост бедностиВедомости 10:29

Уровень бедности в России в I квартале 2018 г. составлял 13,9% (20,4 млн человек). «Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», – отмечается в сообщении.
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Коммерсантъ18:14

Росстат зафиксировал рост уровня бедности

Газета.Ru13:27

Почему уровень бедности в стране не снижается

РБК09:45

Росстат заявил о 21 млн россиян с доходами ниже прожиточного минимума

RT на русском10:39

Эксперт: делать выводы об уровне бедности в России следует по итогам года

ТАСС11:02

В Росстате назвали число россиян с доходом ниже прожиточного минимума

РИА Новости12:16

Росстат ожидает резкого снижения числа бедных к концу года

Rambler News Service10:01
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Кино

Машков назвал условие своего возвращения в кино

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков не исключил своего возвращения в кино.
Обновлено в 21:57
Авто

Новый Nissan Patrol показали без камуфляжа

Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие

Ракетный эсминец Китая «Сиань» покинул Петербург

Санкт-Петербург после неофициального визита покинул китайский эскадренный ракетный эсминец "Сиань".
Обновлено в 15:35
Политика

В США двух беженцев из Сомали обвинили в поддержке ИГ*

Двое беженцев из Сомали обвиняются в США в поддержке террористической организации "Исламское государство"*, говорится в пресс-релизе министерства юстиции.
Обновлено в 21:53
Финансы

Utair предложила банкам новые условия реструктуризации кредитов

Utair 12 июля направила банкам очередные предложения по реструктуризации кредитов авиакомпании на 56,5 млрд руб.
Обновлено в 14:06
Футбол

«Интер» повысил предложение по Джеко

Миланцы предложили за 33-летнего боснийца 13 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде возможных бонусов, однако римляне отвергли этот вариант, утверждает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 16:52
Общество

300 тысяч россиян подписали петицию о введении ЧС в Сибири

Петиция «Требуем ввести чрезвычайный режим на всей территории Сибири от лесных пожаров!», в понедельник, 29 июля, подписали более 282 тысяч человек.
Обновлено в 08:04
Происшествия

В Приморье силовики задержали начальника уголовного розыска

Сотрудники ФСБ задержали 30 июля главу управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 22:16
Политика

Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения

Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Происшествия

В Гонконге демонстранты нарушили работу метро в час пик

Противники законопроекта об экстрадиции нарушили работу станций метро в Гонконге, блокируя отъезд поездов в час пик, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Обновлено в 22:18
Происшествия

Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток

Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Обновлено в 15:35
Космос

Орбитальный телескоп НАСА открыл три экзопланеты

Орбитальная обсерватория TESS открыла сразу три экзопланеты, наблюдая за звездой в созвездии Золотой Рыбы. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 14:27
Политика

Американские сенаторы предложили новые санкции против России

Американские сенаторы демократ Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио направили в комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей письмо с предложением о внесении в проект оборонного бюджета положений о санкциях в отношении суверенного долга России в связи с "вмешательством" в выборы.
Обновлено в 22:56
Общество

В России предложили заблокировать BlaBlaCar

Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено в 19:44
Общество

Губернатор отказал пострадавшим от паводка в сигаретах

Обновлено в 11:47
Происшествия

Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП

На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Политика

Покинувший Украину Порошенко отправился путешествовать по миру

Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и двумя самолетами отправился из Украины в ОАЭ и Германию.
Обновлено в 20:17
Кино

Райан Рейнольдс отметил пятилетие «слива» первого «Дэдпула»

Обновлено в 12:10
Происшествия

Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонии

Прокурор просил для бывшего заместителя главы ФСИН девять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб.
Обновлено в 13:12
Общество

В Великобритании установлен абсолютный температурный рекорд

Обновлено в 12:49
Политика

Обвиняемый по делу о терактах 11 сентября в США готов дать показания против Саудовской Аравии

Как пишет газета The Wall Street Journal, в обмен на свои показания он требует от американских властей не выносить ему смертный приговор.
Обновлено в 22:28
Культура

Российского дирижера Гергиева освистали в Германии

"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено в 13:52
Общество

Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным

Обновлено в 06:32
Экономика

Boeing ударила по экономике США

Проблемы с Boeing 737 MAX стоили американской экономике во втором квартале 0,4%. Такие цифры приводятся в пресс-релизе Минфина США.
Обновлено в 22:42
Политика

Эсэсовцев с почестями перезахоронили на Украине

Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".
Обновлено в 10:18
Экономика

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Общество

Свыше 400 человек госпитализировали из-за жары в Японии

Более 400 жителей Японии были госпитализированы за сутки с признаками теплового удара из-за жаркой погоды.
Обновлено в 13:15
Общество

Уровень Амура у Хабаровска может вырасти до 6 метров

Подъём уровня воды в реке Уссури у населённого пункта Казакевичево за сутки составил +40 см. У села Архангеловка, у села Тунгуска прибавила 18 см, уровень Амура у села Нижнеспасского в ЕАО вырос на 24 см.
Обновлено в 01:37
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ГАЗ готовит новую низкопольную модель городского микроавтобуса

Горьковский автомобильный завод начал работу над новым микроавтобусом.
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