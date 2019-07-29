Экономика
Росстат зафиксировал рост бедностиВедомости 10:29
Уровень бедности в России в I квартале 2018 г. составлял 13,9% (20,4 млн человек). «Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», – отмечается в сообщении.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 23:00, Ашберн
Кино
Машков назвал условие своего возвращения в кино
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков не исключил своего возвращения в кино.
Обновлено в 21:57
Авто
Новый Nissan Patrol показали без камуфляжа
Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
Ракетный эсминец Китая «Сиань» покинул Петербург
Санкт-Петербург после неофициального визита покинул китайский эскадренный ракетный эсминец "Сиань".
Обновлено в 15:35
Политика
В США двух беженцев из Сомали обвинили в поддержке ИГ*
Двое беженцев из Сомали обвиняются в США в поддержке террористической организации "Исламское государство"*, говорится в пресс-релизе министерства юстиции.
Обновлено в 21:53
Финансы
Utair предложила банкам новые условия реструктуризации кредитов
Utair 12 июля направила банкам очередные предложения по реструктуризации кредитов авиакомпании на 56,5 млрд руб.
Обновлено в 14:06
Футбол
«Интер» повысил предложение по Джеко
Миланцы предложили за 33-летнего боснийца 13 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде возможных бонусов, однако римляне отвергли этот вариант, утверждает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 16:52
Общество
300 тысяч россиян подписали петицию о введении ЧС в Сибири
Петиция «Требуем ввести чрезвычайный режим на всей территории Сибири от лесных пожаров!», в понедельник, 29 июля, подписали более 282 тысяч человек.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Приморье силовики задержали начальника уголовного розыска
Сотрудники ФСБ задержали 30 июля главу управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 22:16
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Гонконге демонстранты нарушили работу метро в час пик
Противники законопроекта об экстрадиции нарушили работу станций метро в Гонконге, блокируя отъезд поездов в час пик, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Обновлено в 22:18
Происшествия
Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток
Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Обновлено в 15:35
Космос
Орбитальный телескоп НАСА открыл три экзопланеты
Орбитальная обсерватория TESS открыла сразу три экзопланеты, наблюдая за звездой в созвездии Золотой Рыбы. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 14:27
Политика
Американские сенаторы предложили новые санкции против России
Американские сенаторы демократ Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио направили в комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей письмо с предложением о внесении в проект оборонного бюджета положений о санкциях в отношении суверенного долга России в связи с "вмешательством" в выборы.
Обновлено в 22:56
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено в 19:44
Общество
Губернатор отказал пострадавшим от паводка в сигаретах
Обновлено в 11:47
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Покинувший Украину Порошенко отправился путешествовать по миру
Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и двумя самолетами отправился из Украины в ОАЭ и Германию.
Обновлено в 20:17
Кино
Райан Рейнольдс отметил пятилетие «слива» первого «Дэдпула»
Обновлено в 12:10
Происшествия
Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонии
Прокурор просил для бывшего заместителя главы ФСИН девять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб.
Обновлено в 13:12
Общество
В Великобритании установлен абсолютный температурный рекорд
Обновлено в 12:49
Политика
Обвиняемый по делу о терактах 11 сентября в США готов дать показания против Саудовской Аравии
Как пишет газета The Wall Street Journal, в обмен на свои показания он требует от американских властей не выносить ему смертный приговор.
Обновлено в 22:28
Культура
Российского дирижера Гергиева освистали в Германии
"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено в 13:52
Экономика
Boeing ударила по экономике США
Проблемы с Boeing 737 MAX стоили американской экономике во втором квартале 0,4%. Такие цифры приводятся в пресс-релизе Минфина США.
Обновлено в 22:42
Политика
Эсэсовцев с почестями перезахоронили на Украине
Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".
Обновлено в 10:18
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Общество
Свыше 400 человек госпитализировали из-за жары в Японии
Более 400 жителей Японии были госпитализированы за сутки с признаками теплового удара из-за жаркой погоды.
Обновлено в 13:15
Общество
Уровень Амура у Хабаровска может вырасти до 6 метров
Подъём уровня воды в реке Уссури у населённого пункта Казакевичево за сутки составил +40 см. У села Архангеловка, у села Тунгуска прибавила 18 см, уровень Амура у села Нижнеспасского в ЕАО вырос на 24 см.
Обновлено в 01:37
Авто
ГАЗ готовит новую низкопольную модель городского микроавтобуса
Горьковский автомобильный завод начал работу над новым микроавтобусом.
Обновлено в 09:58