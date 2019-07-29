Экономика
Росстат зафиксировал рост бедностиВедомости 10:29
Уровень бедности в России в I квартале 2018 г. составлял 13,9% (20,4 млн человек). «Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», – отмечается в сообщении.
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Авто
Cobra 427 S/C Лиама Хоулета выставлена на аукцион
Обновлено в 14:43
Гаджеты
Компания Oppo показала смартфон с экраном-водопадом
Обновлено в 04:30
Общество
Россияне не хотят получать электронные паспорта
Как сообщает ВЦИОМ, 59% россиян не собирается обзаводиться электронными паспортами, несмотря на то, что туда пока не планируется вносить биометрические данные.
Обновлено в 09:09
Политика
В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады
Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Фонтан теплой воды забил на улице в Петербурге из-за прорыва трубы
Дефект на теплосети обнаружили при гидравлических испытаниях на улице Одоевского в Санкт-Петербурге, из-за чего произошел разлив теплой воды, сообщили РИА Новости в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 08:52
Политика
Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.
Обновлено в 19:42
Общество
В Госдуму внесли законопроект о передаче бесхозных животных в приюты
Законодательное собрание Ленинградской области предлагает до 2022 года продлить действие переходного периода, после которого передача животных без владельцев в приюты станет общеобязательной, соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Обновлено в 12:39
Футбол
Широков: «Не понимаю, во что играет „Спартак“ Кононова. На фарт можно сменить тренера»
Хорошо, весной фрагментами еще была видна какая-то игра, но в первых трех матчах этого сезона я вообще не понимаю, во что он играет.
Обновлено в 16:37
Экономика
Счетная палата: депрессивные моногорода не получали субсидий от госпрограммы с 2016 года
Фонд развития моногородов при реализации приоритетной программы развития на 2016-2025 годы направлял средства на поддержку моногородов, экономика которых и так была относительно дифференцирована, когда как депрессивные города и поселки, которые не обладают возможностями для привлечения инвесторов, остались без бюджетной поддержки, говорится в отчете Счетной палаты.
Обновлено в 17:11
Общество
В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Хабаровском крае
Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в ряде муниципальных образований Хабаровского края в связи с выпадением обильных осадков и подъёмом уровня воды на реках региона.
Обновлено в 20:33
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Наука
Темные перья птиц помогают им летать эффективнее
Отмечено, что у птиц со светло-темным оперением скорость была выше, а именно, у обладателей черного цвета на концах перьев и белого у тела.
Обновлено 27 июля в 06:07
Театры
Машков рассказал, при каких условиях вернется в кино
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков заявил, что может вернуться в кино.
Обновлено в 20:58
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Обновлено в 19:03
Происшествия
В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
Обновлено в 19:06
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено в 19:44
Происшествия
Globo: число жертв беспорядков в бразильской тюрьме возросло до 57
Число жертв беспорядков в тюрьме муниципалитета Альтамира в штате Пара возросло до 57 человек.
Обновлено в 19:05
Интернет
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Специалисты по кибербезопасности выявили очередной способ хищения денег с карт.
Обновлено в 12:52
Футбол
«Локомотив» показал, что осталось за кадром московского дерби с ЦСКА
«Локомотив» на канале в ютубе опубликовал видео того, что осталось за кадром московского дерби с ЦСКА.
Обновлено в 15:50
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Кино
Назван состав жюри фестиваля кинофестиваля «Короче»
Оргкомитет кинофестиваля короткометражного кино «Короче» назвал состав жюри. Смотр состоится в Калининграде с 16 по 18 августа.
Обновлено в 10:39
Политика
Сенат не преодолел вето Трампа на резолюции против продажи оружия
Американские сенаторы не смогли преодолеть вето президента США Дональда Трампа, которое он наложил на три ранее одобренные конгрессом резолюции с целью не допустить заключения сделок по продаже оружия арабским странам без их утверждения законодателями.
Обновлено в 19:59
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал фотоколлаж трех красавиц-дочерей
Российский актер, шоумен, телеведущий Иван Ургант трепетно относится к семье.
Обновлено в 07:00
Футбол
Владислав Радимов: «Не верю в чемпионство „Спартака“»
Зрелищный футбол нравится не всем. Карпин и Черевченко – о результативной игре Другой "Ростов" – Три тура позади.
Обновлено в 17:20
Культура
Российского дирижера Гергиева освистали в Германии
"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено в 13:52
Технологии
Разработан национальный стандарт для «умных» приборов учета в ЖКХ
По словам экспертов, национальный стандарт OpenUNB будет востребован в сфере учета ресурсов ЖКХ посредством "умных" устройств.
Обновлено в 06:05