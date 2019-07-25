Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в РоссииREGNUM 01:39

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России 75% жителей страны не доживают до получки — им требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. рублей дополнительно, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете и не залазить в долги.
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В российских регионах составлен «портрет» бедности

Газета.Ru01:03

Росстат ожидает резкого снижения числа бедных к концу года

Rambler News Serviceвчера в 10:01

В Росстате назвали число россиян с доходом ниже прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 12:16

Росстат заявил о 21 млн россиян с доходами ниже прожиточного минимума

RT на русскомвчера в 10:39

Эксперт: делать выводы об уровне бедности в России следует по итогам года

ТАССвчера в 11:02

Почему уровень бедности в стране не снижается

РБКвчера в 09:45

Сегодняшнее число

Коммерсантъвчера в 18:14
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Кино

Машков назвал условие своего возвращения в кино

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков не исключил своего возвращения в кино.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия

Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья

Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:33
Политика

В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины

Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика

Против Порошенко завели новое уголовное дело

В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено очередное уголовное дело.
Обновлено вчера в 19:05
Политика

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся

Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Общество

Гороскоп на 29 июля: неожиданный доход ожидает Львов

Львы Неожиданный доход ожидает Львов.
Обновлено 28 июля в 18:00
Происшествия

Почти 80 человек пострадали в ДТП с автобусами в Гонконге

По предварительным данным, 77 человек получили ранения в результате столкновения двух автобусов в Гонконге.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

Самолет рухнул на жилые дома в Пакистане

Обновлено вчера в 19:09
Шоу-бизнес

Чулпан Хаматова опубликовала фото со старшей дочерью Ариной

На актрисе надета жёлтая рубашка, на её наследнице - футболка такого же цвета.В комментариях поклонники отметили сходство матери и дочери.
Обновлено вчера в 12:35
Общество

Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Общество

В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров

В Иркутской области и Красноярском крае в связи с пожарами введен режим "чрезвычайной ситуации в лесах", аналогичный режим действует в нескольких районах Республики Бурятия.
Обновлено вчера в 09:06
Армия и оружие

В России начато серийное производство истребителей Су-57

Сообщается, что с Минобороны РФ подписан контракт на поставку свыше 70 единиц Су-57.
Обновлено вчера в 07:54
Технологии

НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay

Как пишет РБК во вторник, в частности, речь идет о платежах через Apple Pay и Samsung Pay.
Обновлено в 01:22
Наука

Созданы линзы, которые увеличивают масштаб изображения при моргании

Роботизированные глазные линзы, которые увеличивают масштаб изображения при двойном моргании, сконструировали ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, об этом сообщает портал New Scientist.
Обновлено вчера в 15:42
Армия и оружие

Россия и Иран расширят военное сотрудничество

Ханзади отметил, что этот документ является первым в своем роде между Россией и Ираном.
Обновлено вчера в 17:16
Экономика

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено вчера в 02:20
Армия и оружие

Захват британского танкера иранцами попал на видео

Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля.
Обновлено вчера в 05:36
Происшествия

Суд признал виновным в мошенничестве экс-замдиректора ФСИН Коршунова

Обновлено вчера в 09:21
Происшествия

Навальный исключил, что его могли отравить полицейские

Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал ситуацию вокруг своей госпитализации в московскую клиническую больницу № 64 из спецприемника.
Обновлено вчера в 12:37
Политика

Верховную Раду может возглавить председатель партии «Слуга народа»

Партия "Слуга народа" набрала на них 43,16 процента голосов, на втором месте — "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко (13,05 процента), на третьем — партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,18 процента).
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие

В Арктике впервые развернули ракетный комплекс «Панцирь-С»

Основные силы СФ расположены на Кольском полуострове. Именно там был развернут ЗРПК «Панцирь-С».
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия

Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании

Обновлено в 00:20
Авто

Новый Mitsubishi Pajero Sport появится в России не раньше 2020 года

Компания Mitsubishi перенесла ранее запланированный старт продаж на 2019 год своего внедорожника Pajero Sport.
Обновлено в 00:58
Политика

На Украине прозвучал призыв к военному вторжению в Россию

В социальных сетях журналист написал, что власти Украины должны выразить поддержку «переходному демократическому правительству народного доверия в России».
Обновлено вчера в 03:41
Культура

Российского дирижера Гергиева освистали в Германии

"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено вчера в 13:52
Гаджеты

Процессору Ryzen 9 3900X отключили SMT и проверили, как это скажется на производительности

Появятся ли позже модели без поддержки SMT, неясно, но специалисты ресурса TechSpot решили проверить, какова будет производительность в этом случае.
Обновлено вчера в 12:37
Политика

На Украине сравнили Киев и Москву

Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
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