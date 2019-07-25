Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в РоссииREGNUM 01:39
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России 75% жителей страны не доживают до получки — им требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. рублей дополнительно, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете и не залазить в долги.
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Кино
Машков назвал условие своего возвращения в кино
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков не исключил своего возвращения в кино.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:33
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
Против Порошенко завели новое уголовное дело
В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено очередное уголовное дело.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся
Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Общество
Гороскоп на 29 июля: неожиданный доход ожидает Львов
Львы Неожиданный доход ожидает Львов.
Обновлено 28 июля в 18:00
Происшествия
Почти 80 человек пострадали в ДТП с автобусами в Гонконге
По предварительным данным, 77 человек получили ранения в результате столкновения двух автобусов в Гонконге.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Самолет рухнул на жилые дома в Пакистане
Обновлено вчера в 19:09
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова опубликовала фото со старшей дочерью Ариной
На актрисе надета жёлтая рубашка, на её наследнице - футболка такого же цвета.В комментариях поклонники отметили сходство матери и дочери.
Обновлено вчера в 12:35
Общество
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
В Иркутской области и Красноярском крае в связи с пожарами введен режим "чрезвычайной ситуации в лесах", аналогичный режим действует в нескольких районах Республики Бурятия.
Обновлено вчера в 09:06
Армия и оружие
В России начато серийное производство истребителей Су-57
Сообщается, что с Минобороны РФ подписан контракт на поставку свыше 70 единиц Су-57.
Обновлено вчера в 07:54
Технологии
НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay
Как пишет РБК во вторник, в частности, речь идет о платежах через Apple Pay и Samsung Pay.
Обновлено в 01:22
Наука
Созданы линзы, которые увеличивают масштаб изображения при моргании
Роботизированные глазные линзы, которые увеличивают масштаб изображения при двойном моргании, сконструировали ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, об этом сообщает портал New Scientist.
Обновлено вчера в 15:42
Армия и оружие
Россия и Иран расширят военное сотрудничество
Ханзади отметил, что этот документ является первым в своем роде между Россией и Ираном.
Обновлено вчера в 17:16
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено вчера в 02:20
Армия и оружие
Захват британского танкера иранцами попал на видео
Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля.
Обновлено вчера в 05:36
Происшествия
Суд признал виновным в мошенничестве экс-замдиректора ФСИН Коршунова
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
Навальный исключил, что его могли отравить полицейские
Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал ситуацию вокруг своей госпитализации в московскую клиническую больницу № 64 из спецприемника.
Обновлено вчера в 12:37
Политика
Верховную Раду может возглавить председатель партии «Слуга народа»
Партия "Слуга народа" набрала на них 43,16 процента голосов, на втором месте — "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко (13,05 процента), на третьем — партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,18 процента).
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие
В Арктике впервые развернули ракетный комплекс «Панцирь-С»
Основные силы СФ расположены на Кольском полуострове. Именно там был развернут ЗРПК «Панцирь-С».
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании
Обновлено в 00:20
Авто
Новый Mitsubishi Pajero Sport появится в России не раньше 2020 года
Компания Mitsubishi перенесла ранее запланированный старт продаж на 2019 год своего внедорожника Pajero Sport.
Обновлено в 00:58
Политика
На Украине прозвучал призыв к военному вторжению в Россию
В социальных сетях журналист написал, что власти Украины должны выразить поддержку «переходному демократическому правительству народного доверия в России».
Обновлено вчера в 03:41
Культура
Российского дирижера Гергиева освистали в Германии
"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено вчера в 13:52
Гаджеты
Процессору Ryzen 9 3900X отключили SMT и проверили, как это скажется на производительности
Появятся ли позже модели без поддержки SMT, неясно, но специалисты ресурса TechSpot решили проверить, какова будет производительность в этом случае.
Обновлено вчера в 12:37
Политика
На Украине сравнили Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23