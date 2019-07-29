Экономика

Росстат зафиксировал рост бедностиВедомости 10:29

Уровень бедности в России в I квартале 2018 г. составлял 13,9% (20,4 млн человек). «Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», – отмечается в сообщении.
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Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается
 на сайте Росстата.
Ведомости10:29

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Росстат зафиксировал рост уровня бедности

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Росстат заявил о 21 млн россиян с доходами ниже прожиточного минимума

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В 1-м квартале доходами ниже прожиточного минимума располагало 14,3% населения, или 20,9 млн человек - Росстат

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