Экономика
Росстат зафиксировал рост бедностиВедомости 10:29
Уровень бедности в России в I квартале 2018 г. составлял 13,9% (20,4 млн человек). «Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», – отмечается в сообщении.
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с чего всё началось
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.Ведомости10:29
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 12:19, Вашингтон
Политика
На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост
Обновлено в 07:01
Происшествия
Участник несогласованного митинга в Москве признал вину в нападении на сотрудника ОМОН
Один из участников прошедшего 27 июля в центре Москвы несогласованного митинга, Евгений Коваленко, признал вину в нападении на сотрудника ОМОН.
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Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Кабмин ФРГ пока не видит возможности на спасение ДРСМД
Германия хотела бы видеть со стороны России усилия по спасению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого изначально в одностороннем порядке вышли США.
Обновлено в 07:11
Общество
Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue
Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
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Экономика
В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI
Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.
Обновлено вчера в 17:01
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой»
Обновлено в 10:03
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Космос
Российский грузовой корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), затоплен в южной части Тихого океана.
Обновлено в 11:33
Экономика
Financial Times восхитилось российской налоговой системой
Журналист британского издания Financial Times Крис Джайлс выразил восхищение российской системой налогообложения и отметил передовые технологии, используемые Федеральной налоговой службой (ФНС).
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
В России началось серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. Сообщает РИА "Новости"со ссылкой на разработчика оружия.
Обновлено в 07:57
Общество
Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре
Церемония прощания с журналистом, историком, телеведущим Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист
В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Культура
Умер дирижер Александр Вакульский
Дирижер Александр Вакульский, более 20 лет руководивший Амстердамским симфоническим оркестром, умер на 71 году жизни в Нидерландах.
Обновлено в 10:38
Музыка
Медведев поздравил Крутого с юбилеем
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 65-летием композитора и продюсера Игоря Крутого.
Обновлено в 03:28
Футбол
Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»
Обновлено в 08:56
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Музыка
Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»
Обновлено в 10:40
Политика
Пётр Порошенко с семьёй покинул Украину
Экс-президент Украины Пётр Порошенко вместе с семьёй находится в Турции.
Обновлено в 12:02
Общество
Жителям подтопленного села в Приамурье посоветовали бросить курить
Жители села Угловое, отказавшиеся эвакуироваться из-за паводка, попросили для себя сладости и сигареты.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
В Арктике впервые развернули ракетный комплекс «Панцирь-С»
Основные силы СФ расположены на Кольском полуострове. Именно там был развернут ЗРПК «Панцирь-С».
Обновлено в 10:18
Экономика
Фунт стерлингов рекордно обвалился
Фунт обвалился на фоне решения нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона активизировать подготовку по выходу Великобритании из состава ЕС без сделки.
Обновлено в 10:24
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23