с чего всё началось

Уровень бедности в России в I квартале 2018 г. составлял 13,9% (20,4 млн человек). «Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», – отмечается в сообщении.

Происшествия Участник несогласованного митинга в Москве признал вину в нападении на сотрудника ОМОН Один из участников прошедшего 27 июля в центре Москвы несогласованного митинга, Евгений Коваленко, признал вину в нападении на сотрудника ОМОН.

Политика Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17 Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".

Армия и оружие Кабмин ФРГ пока не видит возможности на спасение ДРСМД Германия хотела бы видеть со стороны России усилия по спасению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого изначально в одностороннем порядке вышли США.

Общество Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.

Экономика В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.

Космос Российский грузовой корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), затоплен в южной части Тихого океана.

Экономика Financial Times восхитилось российской налоговой системой Журналист британского издания Financial Times Крис Джайлс выразил восхищение российской системой налогообложения и отметил передовые технологии, используемые Федеральной налоговой службой (ФНС).

Армия и оружие В России началось серийное производство Су-57 Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. Сообщает РИА "Новости"со ссылкой на разработчика оружия.

Общество Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре Церемония прощания с журналистом, историком, телеведущим Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре.

Происшествия В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.

Культура Умер дирижер Александр Вакульский Дирижер Александр Вакульский, более 20 лет руководивший Амстердамским симфоническим оркестром, умер на 71 году жизни в Нидерландах.

Музыка Медведев поздравил Крутого с юбилеем Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 65-летием композитора и продюсера Игоря Крутого.

Общество «Росконтроль» проверил зубные пасты "Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.

Политика Пётр Порошенко с семьёй покинул Украину Экс-президент Украины Пётр Порошенко вместе с семьёй находится в Турции.

Общество Жителям подтопленного села в Приамурье посоветовали бросить курить Жители села Угловое, отказавшиеся эвакуироваться из-за паводка, попросили для себя сладости и сигареты.

Армия и оружие В Арктике впервые развернули ракетный комплекс «Панцирь-С» Основные силы СФ расположены на Кольском полуострове. Именно там был развернут ЗРПК «Панцирь-С».

Экономика Фунт стерлингов рекордно обвалился Фунт обвалился на фоне решения нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона активизировать подготовку по выходу Великобритании из состава ЕС без сделки.