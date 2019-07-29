Экономика
Росстат зафиксировал рост бедностиВедомости 10:29
Уровень бедности в России в I квартале 2018 г. составлял 13,9% (20,4 млн человек). «Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», – отмечается в сообщении.
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Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.Ведомости10:29
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:18, Вашингтон
Политика
Помпео прокомментировал ситуацию с ближневосточным урегулированием
Решение по ближневосточному урегулированию должны принимать Израиль и Палестина, США лишь предлагают помощь, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
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Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено в 12:29
Политика
Украина отказалась подавать воду в Крым
Постоянный представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина не планирует возобновлять подачу воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку эти действия являются одним из способов давления на российскую власть.
Обновлено в 08:19
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Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа
Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Пожар в цехе по производству шуб в Пятигорске локализован
Цех по производству шуб на Краснослободской улице загорелся в понедельник днем, пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности.
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Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу застрелили в Петербурге
Тело бывшего чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли у реки в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 07:50
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Футбол
Артем Милевский: «У Коноплянки есть предложение от „Краснодара“»
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о том, что полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка находится в сфере интересов российского клуба.
Обновлено в 13:15
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Как рассказали коллегам в дилерской среде УАЗ, на старте продаж двухпедальный «Патриот» предложат в двух комплектациях: базовой «Оптимум», которую оценят в 1 035 000 рублей и топовой №1 стоимостью 1 300 000 рублей.
Обновлено в 02:40
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Ирину Шейк подозревают в романе с бывшим мужем Дженнифер Энистон
По сообщениям иностранных журналистов, Ирина закрутила роман с 47-летним актером Джастином Теру.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Трамп собрался вывести войска из Афганистана до выборов 2020 года
Президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Афганистана до выборов главы государства в 2020 году.
Обновлено в 12:56
Футбол
Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе, Аршавин ответил
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, назвавшего его не разбирающимся в футболе.
Обновлено в 06:18
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Авто
ГАЗ готовит новую низкопольную модель городского микроавтобуса
Специалисты Горьковского автозавода работают над новым низкопольным городским микроавтобусом.
Обновлено в 08:36
Гаджеты
Компания Oppo показала смартфон с экраном-водопадом
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Бразилии более 50 заключенных погибли в ходе тюремного бунта
Более 50 заключенных погибли в ходе тюремного бунта на севере Бразилии, сообщает портал Globo со ссылкой на управление пенитенциарной системы штата Пара (Susipe).
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
В Москве поклонник Земфиры разбил ее Mercedes
В Москве поклонника певицы Земфиры задержали по подозрению в повреждении ее автомобиля Mercedes.
Обновлено в 06:22
Авто
Производство ПСМА в Калуге остановилось по причине отпусков работников
ООО "ПСМА Рус" с понедельника (29 июля 2019 года) остановит калужское производство на 20 дней в связи с отпусками сотрудников, выпавшими в одно время, доложила пресс-служба компании.
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Александр Петров и Ирина Старшенбаум расстались
Российский актёр Александр Петров расстался с актрисой Ириной Старшенбаум. Пара встречалась около четырёх лет.
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Обновлено в 10:03
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Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Специалисты по кибербезопасности выявили очередной способ хищения денег с карт.
Обновлено в 12:52
Автоспорт
Высший пилотаж. Даниил Квят поднялся на подиум Гран-при Германии
Перед текущим сезоном Квят вернулся в "Торо Россо", в нынешнем чемпионате он, помимо третьего места в Германии, пять раз финишировал в очковой зоне, лучшим результатом было седьмое место на Гран-при Монако.
Обновлено вчера в 15:15
Гаджеты
Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины
Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.
Обновлено в 06:50