Экономика

Росстат зафиксировал рост бедностиВедомости 10:29

Уровень бедности в России в I квартале 2018 г. составлял 13,9% (20,4 млн человек). «Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», – отмечается в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать252
с чего всё началось
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается
 на сайте Росстата.
Ведомости10:29

Подробнее о событии

В Росстате назвали число россиян с доходом ниже прожиточного минимума

РИА Новости12:16

Власти предлагают повысить прожиточный минимум

Vologda-poisk.ruвчера в 12:51

Число бедных россиян выросло в I квартале

Газета.Ru10:33

Эксперт: делать выводы об уровне бедности в России следует по итогам года

ТАСС11:02

Уровень бедности в России вырос в первом квартале

РБК09:45

Росстат заявил о 21 млн россиян с доходами ниже прожиточного минимума

RT на русском10:39

Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года

Мой город-Сызраньвчера в 09:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:18, Вашингтон
Происшествия

Российские второклассники напали на магазин игрушек с пистолетом

Обновлено в 08:39
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения

Обновлено в 05:59
Политика

Помпео прокомментировал ситуацию с ближневосточным урегулированием

Решение по ближневосточному урегулированию должны принимать Израиль и Палестина, США лишь предлагают помощь, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 10:25
Политика

Порошенко покинул Украину вместе с семьей

Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено в 12:29
Происшествия

Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве

Обновлено в 04:49
Политика

Украина отказалась подавать воду в Крым

Постоянный представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина не планирует возобновлять подачу воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку эти действия являются одним из способов давления на российскую власть.
Обновлено в 08:19
Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Пожар в цехе по производству шуб в Пятигорске локализован

Цех по производству шуб на Краснослободской улице загорелся в понедельник днем, пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Экс-чемпиона России по кикбоксингу застрелили в Петербурге

Тело бывшего чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли у реки в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 07:50
Общество

«Росконтроль» проверил зубные пасты

"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Футбол

Артем Милевский: «У Коноплянки есть предложение от „Краснодара“»

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о том, что полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка находится в сфере интересов российского клуба.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонии

Обновлено в 13:12
Авто

Раскрыта стоимость внедорожника «УАЗ Патриот» с АКПП

Как рассказали коллегам в дилерской среде УАЗ, на старте продаж двухпедальный «Патриот» предложат в двух комплектациях: базовой «Оптимум», которую оценят в 1 035 000 рублей и топовой №1 стоимостью 1 300 000 рублей.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

Ирину Шейк подозревают в романе с бывшим мужем Дженнифер Энистон

По сообщениям иностранных журналистов, Ирина закрутила роман с 47-летним актером Джастином Теру.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Трамп собрался вывести войска из Афганистана до выборов 2020 года

Президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Афганистана до выборов главы государства в 2020 году.
Обновлено в 12:56
Футбол

Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе, Аршавин ответил

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, назвавшего его не разбирающимся в футболе.
Обновлено в 06:18
Общество

В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 08:36
Авто

ГАЗ готовит новую низкопольную модель городского микроавтобуса

Специалисты Горьковского автозавода работают над новым низкопольным городским микроавтобусом.
Обновлено в 08:36
Гаджеты

Компания Oppo показала смартфон с экраном-водопадом

Обновлено в 04:30
Происшествия

В Бразилии более 50 заключенных погибли в ходе тюремного бунта

Более 50 заключенных погибли в ходе тюремного бунта на севере Бразилии, сообщает портал Globo со ссылкой на управление пенитенциарной системы штата Пара (Susipe).
Обновлено в 12:33
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

В Москве поклонник Земфиры разбил ее Mercedes

В Москве поклонника певицы Земфиры задержали по подозрению в повреждении ее автомобиля Mercedes.
Обновлено в 06:22
Авто

Производство ПСМА в Калуге остановилось по причине отпусков работников

ООО "ПСМА Рус" с понедельника (29 июля 2019 года) остановит калужское производство на 20 дней в связи с отпусками сотрудников, выпавшими в одно время, доложила пресс-служба компании.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

Александр Петров и Ирина Старшенбаум расстались

Российский актёр Александр Петров расстался с актрисой Ириной Старшенбаум. Пара встречалась около четырёх лет.
Обновлено в 09:59
Хоккей

Василевский подписал новый контракт с «Тампой»

Обновлено в 10:03
Интернет

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Специалисты по кибербезопасности выявили очередной способ хищения денег с карт.
Обновлено в 12:52
Автоспорт

Высший пилотаж. Даниил Квят поднялся на подиум Гран-при Германии

Перед текущим сезоном Квят вернулся в "Торо Россо", в нынешнем чемпионате он, помимо третьего места в Германии, пять раз финишировал в очковой зоне, лучшим результатом было седьмое место на Гран-при Монако.
Обновлено вчера в 15:15
Гаджеты

Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины

Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.
Обновлено в 06:50
Главное