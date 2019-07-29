с чего всё началось

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Политика Порошенко покинул Украину вместе с семьей Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.

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Политика Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.

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Происшествия В Бразилии более 50 заключенных погибли в ходе тюремного бунта Более 50 заключенных погибли в ходе тюремного бунта на севере Бразилии, сообщает портал Globo со ссылкой на управление пенитенциарной системы штата Пара (Susipe).

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Происшествия В Москве поклонник Земфиры разбил ее Mercedes В Москве поклонника певицы Земфиры задержали по подозрению в повреждении ее автомобиля Mercedes.

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