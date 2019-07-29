Экономика
Росстат зафиксировал рост бедностиВедомости 10:29
Уровень бедности в России в I квартале 2018 г. составлял 13,9% (20,4 млн человек). «Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», – отмечается в сообщении.
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с чего всё началось
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.Ведомости10:29
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 12:03, Вашингтон
Политика
Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»
Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
Обновлено в 11:21
Политика
Порошенко отказался от госохраны и уехал с семьей в Турцию
Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и уехал в Турцию вместе с семьей.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Обновлено в 11:04
Футбол
«Рубин» и «Ахмат» определились с формами на матч
29 июля в Казани состоится заключительный матч 3-го тура РПЛ, в котором «Рубин» примет «Ахмат».
Обновлено в 04:24
Футбол
Кокорин и Мамаев сравнили жизни в «Бутырке» и в колонии
Бывший нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о разнице условий содержания в Бутырском СИЗО и колонии №4 в Белгородской области, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 09:33
Экономика
Суд арестовал имущество экс-руководителей Маст-банка на 13 млрд рублей
Девятый арбитражный апелляционный суд арестовал имущество и деньги трех бывших председателей правления признанного банкротом московского Маст-банка на общую сумму 13,1 млрд рублей.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Ладыков прокомментировал уголовное дело своего сына
На прошлой неделе сына сити-менеджера отправили в СИЗО за ДТП с двумя пострадавшими Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков прокомментировал уголовное дело своего сына, которого на прошлой неделе заключили под стражу за ДТП с двумя пострадавшими.
Обновлено в 03:53
Кино
Орландо Блум прокомментировал возможность возвращения Леголаса
Обновлено в 00:55
Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Политика
Украина отказалась подавать воду в Крым
Постоянный представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина не планирует возобновлять подачу воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку эти действия являются одним из способов давления на российскую власть.
Обновлено в 08:19
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Политика
СПЧ собрался предложить президенту изменить закон о митингах
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложит изменить закон о митингах в традиционном докладе Владимиру Путину, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
Обновлено в 06:40
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено вчера в 10:55
Общество
Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue
Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
Обновлено в 08:57
Экономика
Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях «жесткого» Brexit
Фунт стерлингов обновил двухлетний минимум в ходе торговой сессии в понедельник из-за усиления опасений о том, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения.
Обновлено в 09:46
Политика
Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске
Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов
Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:39
Экономика
Дания останавливает «Северный поток-2»
У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено в 01:15
Общество
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировано более тысячи человек
В Иркутской области из-за опасных погодных условий и повышения уровня воды в реках эвакуировали более тысячи человек.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Помпео прокомментировал акции протеста в России
Государственный секретарь США Майк Помпео, комментируя прошедшие в Москве акции протеста, заявил, что Вашингтон выступает за свободу выражения мнения по всему миру.
Обновлено в 09:45
Политика
Украинский посол раскрыл масштаб военной помощи из США
Обновлено в 07:22
Общество
В ПФР напомнили, как избежать ошибок в начислении пенсий
В России возникают случаи переплаты пенсий, после которых «излишки» приходится возвращать обратно.
Обновлено в 07:18
Политика
Луганская ТЭС перешла на газ из-за дефицита угля
Луганская теплоэлектростанция из-за дефицита угля перешла на использование газа, сообщил в понедельник глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий.
Обновлено в 09:49