с чего всё началось

Уровень бедности в России в I квартале 2018 г. составлял 13,9% (20,4 млн человек). «Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», – отмечается в сообщении.

Политика Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы» Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.

Политика Порошенко отказался от госохраны и уехал с семьей в Турцию Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и уехал в Турцию вместе с семьей.

Футбол «Рубин» и «Ахмат» определились с формами на матч 29 июля в Казани состоится заключительный матч 3-го тура РПЛ, в котором «Рубин» примет «Ахмат».

Футбол Кокорин и Мамаев сравнили жизни в «Бутырке» и в колонии Бывший нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о разнице условий содержания в Бутырском СИЗО и колонии №4 в Белгородской области, передает "Московский комсомолец".

Экономика Суд арестовал имущество экс-руководителей Маст-банка на 13 млрд рублей Девятый арбитражный апелляционный суд арестовал имущество и деньги трех бывших председателей правления признанного банкротом московского Маст-банка на общую сумму 13,1 млрд рублей.

Происшествия Ладыков прокомментировал уголовное дело своего сына На прошлой неделе сына сити-менеджера отправили в СИЗО за ДТП с двумя пострадавшими Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков прокомментировал уголовное дело своего сына, которого на прошлой неделе заключили под стражу за ДТП с двумя пострадавшими.

Здоровье Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.

Политика Украина отказалась подавать воду в Крым Постоянный представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина не планирует возобновлять подачу воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку эти действия являются одним из способов давления на российскую власть.

Экономика Счетная палата готовит новую пенсионную реформу Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.

Происшествия Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").

Политика СПЧ собрался предложить президенту изменить закон о митингах Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложит изменить закон о митингах в традиционном докладе Владимиру Путину, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

Происшествия Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.

Общество Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.

Экономика Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях «жесткого» Brexit Фунт стерлингов обновил двухлетний минимум в ходе торговой сессии в понедельник из-за усиления опасений о том, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения.

Политика Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.

Армия и оружие Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Экономика Дания останавливает «Северный поток-2» У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».

Общество В Иркутской области из-за наводнения эвакуировано более тысячи человек В Иркутской области из-за опасных погодных условий и повышения уровня воды в реках эвакуировали более тысячи человек.

Политика Помпео прокомментировал акции протеста в России Государственный секретарь США Майк Помпео, комментируя прошедшие в Москве акции протеста, заявил, что Вашингтон выступает за свободу выражения мнения по всему миру.