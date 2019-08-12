Экономика

Росстат зафиксировал рост ВВП во втором квартале на 0,9%РБК 09:08

ВВП во втором квартале текущего года вырос на 0,9% по сравнению с показателем за тот же период 2018 года, следует из предварительной оценки Росстата (в первом квартале 2019 года рост составил 0,5% в годовом выражении).
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