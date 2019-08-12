Экономика
Росстат зафиксировал рост ВВП во втором квартале на 0,9%РБК 09:08
ВВП во втором квартале текущего года вырос на 0,9% по сравнению с показателем за тот же период 2018 года, следует из предварительной оценки Росстата (в первом квартале 2019 года рост составил 0,5% в годовом выражении).
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Происшествия
Медведь убил грибника в Хабаровском крае
Обновлено в 22:06
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Космос
Легенда о «Буревестнике»
8 августа 2019 года на военном полигоне в Архангельской области неподалеку от Северодвинска во время испытаний произошла авария с человеческими жертвами.
Обновлено в 14:19
Общество
На Итурупе нашли артиллерийские орудия времен Второй мировой войны
Участники экспедиции Минобороны и Русского географического общества на острова Курильской гряды "Восточный бастион - Курильская гряда" на нашли острове Итуруп два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено в 20:26
Общество
В аэропорту Гонконга отменили все рейсы
Все рейсы отменили в международном аэропорту Гонконга после проникновения в здание аэропорта тысячи протестующих против действий властей Китая, пишет в понедельник, 12 августа, Guardian.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Два человека в Швеции получили письмо с подозрительным белым порошком
Два человека в пригороде Стокгольма Норсборге получили письмо с подозрительным белым порошком внутри конверта.
Обновлено в 20:53
Происшествия
Погодный апокалипсис обрушился на Вену
Обновлено в 17:00
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил десять наиболее востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено в 20:25
Происшествия
В Анапе пьяный мужчина разбил винтовкой голову работнице тира
В Анапе пьяный мужчина напал на работницу тира и разбил её лоб прикладом пневматической винтовки.
Обновлено в 15:43
Общество
В Амурской области на памятнике изобразили солдат НАТО
Депутат Тындинского районного совета Валерий Ветелкин заявил, что в посёлке Дипкун Амурской области на обновлённом памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны изобразили солдат в форме НАТО.
Обновлено в 22:07
Политика
Власти США ужесточают правила выдачи грин-карт
Пресс-служба Белого дома США опубликовала распоряжение, которое позволяет американским властям отказывать в выдаче постоянного вида на жительство в Соединённых Штатах тем иммигрантам, которые по приезде полагаются на социальные выплаты от государства.
Обновлено в 16:22
Общество
Новые правила электронной подписи от Росреестра: что нужно знать
Речь идёт об использовании подписи при сделках с недвижимостью Со вторника, 13 августа, в России будут действовать новые правила использования электронной подписи.
Обновлено в 21:40
Общество
Профсоюзы предлагают сократить рабочую неделю с сохранением зарплаты
На Российской трехсторонней комиссии планируют рассмотреть идею о введении в России четырехдневной рабочей недели с сохранением оплаты труда.
Обновлено в 19:48
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Политика
Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского
Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
Обновлено в 22:25
Финансы
Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.
Обновлено в 04:26
Наука
Хищники довели черношапочных гаичек до посттравматического синдрома
После встречи с хищными птицами у черношапочных гаичек наблюдаются изменения мозга и поведения, характерные для модели посттравматического стрессового расстройства у лабораторных животных.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку
Обновлено в 20:41
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Футбол
Месси позвонил Неймару, чтобы отговорить его от перехода в «Реал»
"Реал" занялся трансфером Неймара после того, как потерпел неудачу с переходом полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Обновлено в 19:33
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 21:04
Происшествия
В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке
В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке, после чего, испугавшись, убежали с места ЧП.
Обновлено в 00:31
Экономика
Девелоперы сокращают строительство отелей
Девелоперы сокращают строительство отелей Растущему турпотоку не удастся стимулировать стагнирующий гостиничный рынок.
Обновлено в 17:56
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено в 10:35