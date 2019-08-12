Экономика

Росстат предварительно оценил рост ВВП России во II квартале в 0,9%ТАСС 09:06

ВВП России во втором квартале 2019 года увеличился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая предварительная оценка содержится в материалах Росстата. Оценку объема ВВП в денежном выражении ведомство не приводит.
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Росстат увидел ускорение российской экономики

Комсомольская правда10:35

Росстат «ускорил» рост ВВП России во II квартале

Росбалт10:06

Росстат предварительно оценил рост ВВП России во II квартале в 0,9%

ТАСС09:06

Рост ВВП РФ в I полугодии предварительно составил 0,7%

Газета.Ru09:27

Росстат отчитался об увеличении ВВП на 0,9%. За счет чего произошел рост?

РБК10:21

Росстат оценил рост ВВП России во II квартале 2019 года в 0,9%

REGNUM10:48

ВВП РФ в I полугодии, по предварительным данным Росстата, вырос на 0,7%

ПРАЙМ09:04
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:59, Вашингтон
Космос

Названа зарплата астронавтов в NASA

Названа зарплата астронавтов в NASA По словам Скотта Келли, совершившего годовую экспедицию на МКС, астронавтам также выплачивают страховку, больничный и отпуск.
Обновлено вчера в 23:26
Общество

СК проверит лагерь под Рязанью, на который жаловались дети

Обновлено в 06:51
Происшествия

СМИ: Установлена личность полицейского, ударившего девушку на митинге в живот

Обновлено в 09:43
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском

Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
Обновлено в 08:02
Происшествия

В Челябинске журналистку ранили в голову из пневматики

Обновлено в 09:20
Баскетбол

ЦСКА объявил о переходе лучшего снайпера Евролиги Джеймса

Американский защитник Майк Джеймс подписал контракт сроком на один сезон с ЦСКА, сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Первый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве признал вину

20-летний член партии «Яблоко» Валерий Костенок, фигурант дела о массовых беспорядках в Москве на митинге 27 июля, раскаялся и признал вину, сообщил следователь в Басманном суде.
Обновлено в 10:05
Общество

В колледжах РФ исчезнут почти 100 профессий

В российских колледжах появятся новые специальности, а некоторые старые и невостребованные на рынке труда профессии просто исчезнут.
Обновлено вчера в 11:31
Космос

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

Обновлено в 00:57
Армия и оружие

Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх

В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено 10 августа в 10:31
Общество

ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей

Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Общество

Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке

Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDoS-атаке».
Обновлено в 08:17
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

Аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за протестов

Аэропорт Гонконга отменил все полеты из-за антиправительственных протестов в зданиях аэровокзала, 12 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 09:38
Политика

Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Пожар на рынке в Красноярске локализован

Пожар в торговом складе на Енисейском рынке в Красноярске локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров, сообщил в понедельник журналистам начальник первой пожарно-спасательной части города Роман Либерт.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Склад боеприпасов под Ачинском, где произошел пожар, расформируют

Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес

Надежда Ангарская развелась с мужем-иорданцем

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская развелась с мужем Раедом Бани, который является уроженцем Иордании.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие

Турция заинтересовалась российскими Су-35

Обновлено в 03:22
Происшествия

Активист арестован на 30 суток за призыв к прогулке после митинга

Обновлено в 09:32
Автоспорт

Албон заменит Гасли в Red Bull, Квят останется в Toro Rosso

Обновлено в 09:23
Культура

«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»

Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 07:56
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни

Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено в 08:58
Политика

Юрист попросил ГИБДД наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема

Обновлено в 08:15
Политика

В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Космос

Корабль Mars 2020 оснастили новыми датчиками

Обновлено вчера в 18:21
Экономика

Глава ПФР рассказал о мерах по защите прав при смене страховщика

Пенсионный фонд России (ПФР) к сентябрю подготовит окончательные предложения для защиты прав россиян при переходе с одного пенсионного фонда в другой, заявил глава организации Антон Дроздов.
Обновлено в 02:28
Кино

Жена Гафта рассказала о его состоянии

Супруга народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала РИА "Новости" о его самочувствии после госпитализации.
Обновлено в 07:27
Кино

На премии Teen Choice Awards Тейлор Свифт получила звание «Иконы»

Американской исполнительнице Тейлор Свифт вручили награду. Кантри-поп-исполнительница получила звание «Иконы».
Обновлено в 07:27
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