Экономика
Росстат предварительно оценил рост ВВП России во II квартале в 0,9%ТАСС 09:06
ВВП России во втором квартале 2019 года увеличился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая предварительная оценка содержится в материалах Росстата. Оценку объема ВВП в денежном выражении ведомство не приводит.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:59, Вашингтон
Космос
Названа зарплата астронавтов в NASA
Названа зарплата астронавтов в NASA По словам Скотта Келли, совершившего годовую экспедицию на МКС, астронавтам также выплачивают страховку, больничный и отпуск.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
СК проверит лагерь под Рязанью, на который жаловались дети
Обновлено в 06:51
Происшествия
СМИ: Установлена личность полицейского, ударившего девушку на митинге в живот
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском
Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Челябинске журналистку ранили в голову из пневматики
Обновлено в 09:20
Баскетбол
ЦСКА объявил о переходе лучшего снайпера Евролиги Джеймса
Американский защитник Майк Джеймс подписал контракт сроком на один сезон с ЦСКА, сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Первый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве признал вину
20-летний член партии «Яблоко» Валерий Костенок, фигурант дела о массовых беспорядках в Москве на митинге 27 июля, раскаялся и признал вину, сообщил следователь в Басманном суде.
Обновлено в 10:05
Общество
В колледжах РФ исчезнут почти 100 профессий
В российских колледжах появятся новые специальности, а некоторые старые и невостребованные на рынке труда профессии просто исчезнут.
Обновлено вчера в 11:31
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено 10 августа в 10:31
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Общество
Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке
Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDoS-атаке».
Обновлено в 08:17
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за протестов
Аэропорт Гонконга отменил все полеты из-за антиправительственных протестов в зданиях аэровокзала, 12 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 09:38
Политика
Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Пожар на рынке в Красноярске локализован
Пожар в торговом складе на Енисейском рынке в Красноярске локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров, сообщил в понедельник журналистам начальник первой пожарно-спасательной части города Роман Либерт.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская развелась с мужем-иорданцем
Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская развелась с мужем Раедом Бани, который является уроженцем Иордании.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Турция заинтересовалась российскими Су-35
Обновлено в 03:22
Автоспорт
Албон заменит Гасли в Red Bull, Квят останется в Toro Rosso
Обновлено в 09:23
Культура
«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»
Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 07:56
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено в 08:58
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Космос
Корабль Mars 2020 оснастили новыми датчиками
Обновлено вчера в 18:21
Экономика
Глава ПФР рассказал о мерах по защите прав при смене страховщика
Пенсионный фонд России (ПФР) к сентябрю подготовит окончательные предложения для защиты прав россиян при переходе с одного пенсионного фонда в другой, заявил глава организации Антон Дроздов.
Обновлено в 02:28
Кино
Жена Гафта рассказала о его состоянии
Супруга народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала РИА "Новости" о его самочувствии после госпитализации.
Обновлено в 07:27
Кино
На премии Teen Choice Awards Тейлор Свифт получила звание «Иконы»
Американской исполнительнице Тейлор Свифт вручили награду. Кантри-поп-исполнительница получила звание «Иконы».
Обновлено в 07:27