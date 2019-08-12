Экономика
Росстат зафиксировал рост ВВП во втором квартале на 0,9%РБК вчера в 09:08
ВВП во втором квартале текущего года вырос на 0,9% по сравнению с показателем за тот же период 2018 года, следует из предварительной оценки Росстата (в первом квартале 2019 года рост составил 0,5% в годовом выражении).
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 00:16, Вашингтон
Армия и оружие
Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Новый владелец «Рустави 2» заявил о продаже телекомпании
Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави» Кибар Халваши заявил о намерении продать её из-за долгов, говорится на сайте копании.
Обновлено вчера в 06:45
Гаджеты
Новую схему онлайн-продаж алкоголя предложили в России
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила новый способ легализации продаж алкоголя в Сети.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия
В Казани арестовали известного «вора в законе» Рашида Джамбульского
Знаменитый «вор в законе» Рашид Хачатрян, известный в криминальной среде как Рашид Джамбульский, заключен под стражу решением Вахитовского райсуда Казани.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии
В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:05
Авто
Выпустили самый мощный серийный внедорожник в мире
Компания Rezvani позиционирует эту модификация, как самую мощную серийную версию среди всех внедорожников в мире.
Обновлено вчера в 08:13
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 17:40
Общество
Уровень воды в Амуре у Хабаровска продолжает расти
Уровень Амура в настоящий момент составляет 550 см. Неблагоприятная отметка превышена на 100 см. В свою очередь у Комсомольска-на-Амуре — уровень реки составил 379 см, прибавив за сутки 14 см. При неблагоприятном сценарии к 18–20 августа уровень воды здесь может достичь полуметра.
Обновлено 11 августа в 23:46
Общество
В России начинают действовать новые правила сделок с недвижимостью
Согласно закону, который вступает в силу уже сегодня, теперь собственник жилья должен заранее сообщить в Росреестр об использовании цифрового автографа.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Обновлено вчера в 15:52
Кино
Команда из Республики Корея снимет реалити-шоу в Москве
Съемки нового южнокорейского реалити-шоу пройдут в Москве 13 сентября при поддержке столичного комитета по туризму, сообщила в понедельник пресс-служба комитета.
Обновлено вчера в 11:27
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Финансы
Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймериз
Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 16:39
Космос
Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видео о подготовке робота "Федора" к полету на МКС, ролик сопровождает песня авторства самого Рогозина.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
В Хабаровском крае медведь убил грибника
Обновлено в 00:06
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Тайфун «Кроса» может спровоцировать в Приморье наводнение
По расчетам синоптиков 16-17 августа на акваторию Японского выйдет мощный тайфун "Кроса", который может спровоцировать наводнение в Приморском крае, сообщает пресс-служба Примгидромета.
Обновлено вчера в 23:31
Теннис
Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла американку Элисон Риск в первом круге турнира в Цинциннати (США).
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском
Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
В Красноярском крае жителям села Каменка в Ачинском районе, эвакуированным после серии взрывов на складе боеприпасов, разрешили вернуться в свои дома.
Обновлено вчера в 23:34
Кино
Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста
Народный артист РСФСР Валентин Гафт остается в прежнем состоянии, выписываться в ближайшее время не собирается.
Обновлено вчера в 09:36
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено 11 августа в 18:39
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено вчера в 12:44
Экономика
Въездной турпоток в Россию вырос на 25%
В Россию за шесть месяцев 2019 года с целью туризма въехали 1 967 221 человек, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия
МВД не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейского
Информация о сотруднике МВД, который ударил участницу митинга в Москве Дарью Сосновскую, не соответствует действительности, говорится в сообщении управления ведомства по городу.
Обновлено вчера в 11:48
Культура
Вадим Каспаров: «Мы не можем остановить каток современного танца»
Наши хореографы ищут себя, свой взгляд на современный танец.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского
Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
СКР оправдал сломавших ногу дизайнеру полицейских
Обновлено вчера в 12:24