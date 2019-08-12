ВВП во втором квартале текущего года вырос на 0,9% по сравнению с показателем за тот же период 2018 года, следует из предварительной оценки Росстата (в первом квартале 2019 года рост составил 0,5% в годовом выражении).

Росстат зафиксировал рост ВВП во втором квартале на 0,9%

Политика Новый владелец «Рустави 2» заявил о продаже телекомпании Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави» Кибар Халваши заявил о намерении продать её из-за долгов, говорится на сайте копании.

Гаджеты Новую схему онлайн-продаж алкоголя предложили в России Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила новый способ легализации продаж алкоголя в Сети.

Происшествия В Казани арестовали известного «вора в законе» Рашида Джамбульского Знаменитый «вор в законе» Рашид Хачатрян, известный в криминальной среде как Рашид Джамбульский, заключен под стражу решением Вахитовского райсуда Казани.

Авто Выпустили самый мощный серийный внедорожник в мире Компания Rezvani позиционирует эту модификация, как самую мощную серийную версию среди всех внедорожников в мире.

Армия и оружие Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.

Общество Уровень воды в Амуре у Хабаровска продолжает расти Уровень Амура в настоящий момент составляет 550 см. Неблагоприятная отметка превышена на 100 см. В свою очередь у Комсомольска-на-Амуре — уровень реки составил 379 см, прибавив за сутки 14 см. При неблагоприятном сценарии к 18–20 августа уровень воды здесь может достичь полуметра.

Общество В России начинают действовать новые правила сделок с недвижимостью Согласно закону, который вступает в силу уже сегодня, теперь собственник жилья должен заранее сообщить в Росреестр об использовании цифрового автографа.

Кино Команда из Республики Корея снимет реалити-шоу в Москве Съемки нового южнокорейского реалити-шоу пройдут в Москве 13 сентября при поддержке столичного комитета по туризму, сообщила в понедельник пресс-служба комитета.

Финансы Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймериз Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Космос Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видео о подготовке робота "Федора" к полету на МКС, ролик сопровождает песня авторства самого Рогозина.

Общество Тайфун «Кроса» может спровоцировать в Приморье наводнение По расчетам синоптиков 16-17 августа на акваторию Японского выйдет мощный тайфун "Кроса", который может спровоцировать наводнение в Приморском крае, сообщает пресс-служба Примгидромета.

Теннис Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла американку Элисон Риск в первом круге турнира в Цинциннати (США).

Армия и оружие Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.

Происшествия Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома В Красноярском крае жителям села Каменка в Ачинском районе, эвакуированным после серии взрывов на складе боеприпасов, разрешили вернуться в свои дома.

Кино Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста Народный артист РСФСР Валентин Гафт остается в прежнем состоянии, выписываться в ближайшее время не собирается.

Общество Названы наиболее востребованные в России профессии Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Происшествия Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.

Политика Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.

Экономика Въездной турпоток в Россию вырос на 25% В Россию за шесть месяцев 2019 года с целью туризма въехали 1 967 221 человек, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Происшествия МВД не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейского Информация о сотруднике МВД, который ударил участницу митинга в Москве Дарью Сосновскую, не соответствует действительности, говорится в сообщении управления ведомства по городу.

Политика Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.