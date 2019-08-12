Экономика
Росстат зафиксировал рост ВВП во втором квартале на 0,9%РБК 09:08
ВВП во втором квартале текущего года вырос на 0,9% по сравнению с показателем за тот же период 2018 года, следует из предварительной оценки Росстата (в первом квартале 2019 года рост составил 0,5% в годовом выражении).
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:25, Ашберн
Футбол
У Чалова диагностировали перелом носа после матча с «Сочи»
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов получил перелом носа со смещением в матче пятого тура чемпионата России с «Сочи» (0:0), сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 09:00
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Красноярске загорелся склад рынка
В Красноярске загорелся склад на территории одного из рынков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 08:42
Политика
В Госдуме оценили заявление политолога о вступлении Украины в ЕС
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова немецкого политолога Александра Рара о том, что вступление Украины в Евросоюз или НАТО невозможно.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Политика
Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым
В посольстве США на Украине высказались по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Взрыв газа случился в жилом доме в Москве
Обновлено в 10:59
Общество
В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей
Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
Обновлено в 02:40
Гаджеты
Обнаружена уязвимость, которая превращает смартфоны в звуковое оружие
Опасная уязвимость позволяет превратить смартфоны в опасное оружие. Об этом рассказал эксперт в области кибербезопасности Мэтта Уикси.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
Москвичи увидят звездопад Персеиды
Обновлено в 11:39
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Транспорт
Четыре федеральные трассы сменили скоростной режим
Обновлено в 08:40
Политика
Порошенко заявил о готовности пройти через детектор лжи в прямом эфире
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов пройти через детектор лжи в прямом эфире телеканала "Прямой".
Обновлено в 07:16
Общество
Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве
Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее".
Обновлено в 05:27
Происшествия
Суд арестовал фигуранта «болотного дела» Полиховича за мат на митинге
Мещанский районный суд Москвы арестовал Алексея Полиховича на 13 суток за мелкое хулиганство, которое выразилось в нецензурной брани со сцены во время митинга 10 августа на проспекте Сахарова, передает «Медиазона».
Обновлено в 11:21
Наука
Разработано приложение для измерения давления по селфи
Обновлено в 04:20
Здоровье
Смертность от рака в Свердловской области выросла на 1,4%
С января по июнь 2019 года смертность от рака в Свердловской области выросла на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 03:00
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Ахматом»
Пресс-служба московского «Спартака» показала, что осталось за кадром матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:1). В ролике, опубликованном на клубном канале в YouTube, красно-белые показали прибытие команды на стадион «Ахмат-Арена» в Грозном, предматчевую разминку, эмоции болельщиков, игроков и тренеров, а также самые интересные моменты встречи.
Обновлено в 11:55
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Серов требует взыскать с ответчиков задолженность по договору от 26 февраля 2019 года в 800 тысяч рублей и убытки в 200 тысяч рублей.
Обновлено в 10:35
Хоккей
«Флорида» выведет из обращения номер хоккеиста Луонго
Как сообщает официальный сайт «Флориды», клуб выведет из обращения свитер с первым номером, под которым играл завершивший карьеру вратарь команды Роберто Луонго.
Обновлено в 12:08
Экономика
Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗ
Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином.
Обновлено в 03:43
Авто
В российском офисе GM назначили нового гендиректора
Новым генеральным директором General Motors в России и СНГ назначен Чиприан Сута.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В больнице умер еще один пострадавший в ДТП под Новороссийском ребенок
Ребенок, пострадавший после падения в обрыв автобуса под Новороссийском, умер в больнице Краснодарского края.
Обновлено в 07:02
Политика
Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству России с просьбой об инициировании переговоров с Украиной о пропуске на территорию полуострова вод реки Днепр.
Обновлено в 10:24
Футбол
Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита»
Полузащитник "Зенита" Малком прокомментировал слухи, согласно которым он может сменить клубную прописку грядущей зимой из-за проявления расизма со стороны болельщиков.
Обновлено в 04:36