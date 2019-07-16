По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%). Рост производства в сфере добычи полезных ископаемых в июне, напротив, замедлился до 2,3% в годовом выражении с 2,8% в мае (за полугодие рост на 4%).

Происшествия Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике В Мексике гражданина Алексея Макеева приговорили к тюремному сроку в 37,5 лет за убийство.

Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Политика Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.

Шоу-бизнес Иркутяне присоединились к флэшмобу на странице Леди Гаги Иркутяне присоединились к флэшмобу в официальном аккаунте певицы Леди Гаги.

Политика В ООН обеспокоились законом о госязыке на Украине Резонансный украинский закон о государственном языке во вторник был вынесен на обсуждение Совета Безопасности ООН.

Общество Госдума узаконила штрафы за фальшивый техосмотр Государственная Дума приняла законопроект, согласно которому установила штрафы за фальшивый техосмотр автомобиля без и недействительные диагностические карты.

Происшествия В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера Ягуар на 15 минут вырвался из вольера в красноярском зоопарке, сообщили РИА Новости в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей".

Политика Лавров поделился мнением о признании Россией независимости ДНР и ЛНР Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, планирует ли Россия принимать независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщает «Аргументы и факты».

Армия и оружие Немецкое издание призывает Запад дать отпор «российской агрессии» Немецкое издание призвало Запад дать отпор "российской агрессии", поскольку, по словам авторов материала, Москва не собирается отказываться от своих новых ракет и не намерена спасать ДРСМД.

Финансы Эксперт назвал самый плохой день для рубля "Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".

Политика В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.

Происшествия В США предъявили обвинения 22 бандитам за серию жестоких расправ Суд в США предъявил обвинения 22 членам банды MS-13 за серию жестоких убийств в Лос-Анджелесе, сообщает USA Today.

Финансы Россия в мае сократила вложения в госбумаги США почти до $12 млрд Россия в мае этого года сократила объём вложений в американские госбумаги с $12,136 млрд до $12,024 млрд.

Авто Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКП Автоконцерн УАЗ представило первое официальное фото «Патриот» с автоматической коробкой передач.

Политика Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.

Шоу-бизнес Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.

Космос Ракету «Протон-М» запустили в космос с заклеенной трещиной Старт ракеты-носителя «Протон-М», которая доставила в космос астрофизическую обсерваторию «Спектр-РГ», состоялся только с третьей попытки.

Происшествия В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе два ребенка Погибли четыре человека, в том числе два ребенка — девочки, передает ТАСС. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Политика NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.