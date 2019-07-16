Экономика
Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производстваВедомости 11:56
По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%). Рост производства в сфере добычи полезных ископаемых в июне, напротив, замедлился до 2,3% в годовом выражении с 2,8% в мае (за полугодие рост на 4%).
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 16:20, Вашингтон
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Турция заказала более 100 американских истребителей F-35, однако больше купить не сможет из-за сделки по российским системам С-400.
Обновлено в 15:12
Экономика
В России рекордно упали оптовые цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Политика
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
Обновлено в 14:07
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Происшествия
В Канаде при крушении гидросамолёта погибли три человека
Обновлено в 16:03
Политика
Зеленскому предложили в рассрочку выкупить Крым у России
Обновлено в 15:58
Авто
До дилеров доехали первые «живые» Volvo V60 Cross Country
Как ранее сообщал «Движок», Volvo V60 Cross Country доступен на российском рынке в единственной комплектации — Cross Country Plus.
Обновлено в 07:11
Политика
Додон рассказал о принципе нейтралитета Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала Accent рассказал, что принцип нейтралитета Кишинева заложен в Конституции, потому молдавское государство не собирается вступать в НАТО без согласия Партии социалистов.
Обновлено в 15:13
Наука
Аэрогель из кремнезема может сделать Марс пригодным для жизни
Ученые разработали концепцию терраформирования отдельных участков поверхности Марсы с помощью аэрогеля из диоксида кремния, который будет имитировать атмосферный парниковый эффект.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Суд в Москве арестовал на трое суток двоих задержанных на акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму
Сидоров и Гешаев были задержаны накануне на Трубной площади во время встречи с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы якобы за использование дымовой шашки.
Обновлено в 13:32
Хоккей
«Чикаго» обменял российского хоккеиста Анисимова в «Оттаву»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс» обменял российского нападающего Артёма Анисимова в «Оттава Сентароз».
Обновлено в 15:09
Шоу-бизнес
Певица Слава одобряет откровенные фотосессии своей дочери
Слава объяснила, что её старшая дочь очень творческая натура, Саша отучилась некоторое время в театральном училище им. Щепкина, а потом перевелась на лингвиста.
Обновлено в 04:56
Политика
Кандидат на пост главы Пентагона заявил о идущей с Россией кибервойне
О своем желании назначить Марка Эспера на пост главы Пентагона президент США Дональд Трамп заявил 21 июня, а 24 июня Эспер был сделан исполняющим обязанности министра обороны.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
Румыния заблокировала поставки российской военной техники в Сербию
Власти Румынии заблокировали возможность поставки в Сербию партии российской бронетехники по реке Дунай.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес
Ирина Пегова высказалась о беременности
Обновлено в 14:45
Космос
В «Квартале» расскажут о первой высадке человека на Луну
Обновлено в 15:48
Армия и оружие
Систему управления стрелковым оружием «Сервал» создали в России
Обновлено вчера в 22:26
Футбол
Руни: «Ошибка Клоппа в том, что он работает в „Ливерпуле“»
Руни является воспитанником «Эвертона». За основную команду «ирисок» он выступал с 2002 по 2004 год, после чего перешел в «МЮ».
Обновлено в 13:50
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Обновлено вчера в 23:59
Гаджеты
OPPO и ФК «Барселона» выпустили лимитированный смартфон и продлили партнёрство
Сегодня, 16 июля, бренд смартфонов OPPO объявил о продлении сотрудничества с ФК «Барселона» сроком на три года, а также о выпуске лимитированной линейки смартфонов FCB Reno 10x Zoom.
Обновлено в 11:21
Наука
Алгоритм глубокого обучения исследователей UCI собирает кубик Рубика быстрее человека
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала
Российская актриса Светлана Ходченкова сфотографировалась топлес для обложки августовского номера журнала InStyle.
Обновлено в 08:39
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии
Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Авто
Volkswagen представил новую механическую трансмиссию
Обновленный Volkswagen Passat станет первым автомобилем, использующим новую коробку передач.
Обновлено в 02:35
Общество
В Москве зафиксировали большое количество крылатых муравьев
Обновлено в 11:52