с чего всё началось

По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%). Рост производства в сфере добычи полезных ископаемых в июне, напротив, замедлился до 2,3% в годовом выражении с 2,8% в мае (за полугодие рост на 4%).

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Происшествия Четверых полицейских уволили после «дела Голунова» Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.

Политика Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

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Политика Додон рассказал о принципе нейтралитета Молдавии Президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала Accent рассказал, что принцип нейтралитета Кишинева заложен в Конституции, потому молдавское государство не собирается вступать в НАТО без согласия Партии социалистов.

Наука Аэрогель из кремнезема может сделать Марс пригодным для жизни Ученые разработали концепцию терраформирования отдельных участков поверхности Марсы с помощью аэрогеля из диоксида кремния, который будет имитировать атмосферный парниковый эффект.

Происшествия Суд в Москве арестовал на трое суток двоих задержанных на акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму Сидоров и Гешаев были задержаны накануне на Трубной площади во время встречи с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы якобы за использование дымовой шашки.

Хоккей «Чикаго» обменял российского хоккеиста Анисимова в «Оттаву» Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс» обменял российского нападающего Артёма Анисимова в «Оттава Сентароз».

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Футбол Руни: «Ошибка Клоппа в том, что он работает в „Ливерпуле“» Руни является воспитанником «Эвертона». За основную команду «ирисок» он выступал с 2002 по 2004 год, после чего перешел в «МЮ».

Гаджеты OPPO и ФК «Барселона» выпустили лимитированный смартфон и продлили партнёрство Сегодня, 16 июля, бренд смартфонов OPPO объявил о продлении сотрудничества с ФК «Барселона» сроком на три года, а также о выпуске лимитированной линейки смартфонов FCB Reno 10x Zoom.

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Политика Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.