Экономика
МЭР объяснило рост промышленного производстваRambler News Service вчера в 12:45
Ускорение роста промышленного производства в июне до 3,3% по сравнению с 0,9% в мае обусловлено улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях, следует из «Картины о динамике промышленного производства», подготовленной Минэкономразвития.
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Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Россиянка отсудила у Tesla миллионы за сломанные ключи
Обновлено в 06:13
Происшествия
Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Финансы
Худший день для рубля определил эксперт
Эксперт компании "Международный финансовый центр" Владимир Рожанковский считает, что самым плохим днем для российского рубля в июле станет 26 число, на которое назначено заседание совета директоров Центробанка.
Обновлено в 06:06
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Технологии
«ВКонтакте» тестирует собственный сервис знакомств
«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве
Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Фёдор Барна устроили перепалку во время обсуждения достройки терминала николаевского аэровокзала, сообщает интернет-издание «Обозреватель».
Обновлено в 06:02
Общество
Жители Нижнекамска смогут наблюдать лунное затмение
Жители европейской части России, в границах которой находится и Нижнекамск, смогут наблюдать за лунным затмением.
Обновлено вчера в 02:16
Политика
МИД РФ объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД РФ рассказал, что проблемы с визами у учителей Англо-американской школы связаны с тем, что они направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре.
Обновлено в 06:22
Политика
На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата
Окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57.
Обновлено в 06:13
Политика
Суд продлил арест 6 украинским морякам
Лефортовский суд на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:11
Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Задержание россиянки за покупку препарата неизлечимо больному сыну опровергли
Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о задержании жительницы столицы Елены Боголюбовой, которая заказала в интернете противосудорожный препарат для неизлечимо больного сына.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Новая подлодка «Пиранья» сможет десантировать боевых пловцов
Как добавил Игорь Караваев, с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой "Пиранья" может находиться под водой до 12 суток при экономичном ходе в четыре узла.
Обновлено в 04:59
Политика
Лавров оценил перспективы отношений РФ и США
В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Происшествия
Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Путин поздравил Меркель с юбилеем
Обновлено в 04:33
Общество
Власти разъяснили ужесточение правил открытия магазинов в жилых домах
В июне вступили в силу изменения в Жилищном кодексе России, которые ужесточают порядок размещения магазинов, аптек и других коммерческих объектов в многоквартирных домах.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Свердловской области тягач БелАЗ протаранил мост
В Свердловской области тягач протаранил опорную балку моста.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Суд заочно арестовал фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина
Московский гарнизонный военный суд заочно избрал меру пресечения в виде ареста бывшим членам правления Еврофинанс Моснарбанка Александру Бондаренко и Владимиру Столяренко, которые являются фигурантами уголовного дела в отношении полковника ФСБ Кирилла Черкалина.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
ЖКХ
В России могут ввести новый расчёт за вывоз мусора
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии
«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00