Экономика
Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производстваВедомости 11:56
По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%). Рост производства в сфере добычи полезных ископаемых в июне, напротив, замедлился до 2,3% в годовом выражении с 2,8% в мае (за полугодие рост на 4%).
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