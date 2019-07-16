В обрабатывающих производствах (которые наиболее зависимы от календарного фактора) в июне был рост на 3,4% в годовом выражении после снижения на 1% в мае (за январь-июнь рост на 1,9%).

с чего всё началось

По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%). Рост производства в сфере добычи полезных ископаемых в июне, напротив, замедлился до 2,3% в годовом выражении с 2,8% в мае (за полугодие рост на 4%).

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