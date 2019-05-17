Экономика

Росстат зафиксировал резкое торможение экономики в начале годаРБК 11:38

В последний раз столь низкий рост экономики в годовом выражении Росстат фиксировал в четвертом квартале 2017 года, когда темпы роста ВВП составили 0,3%. Экономика замедлилась резко: еще по итогам 2018 года рост ВВП достигал 2,3% и оказался рекордным с 2012 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

МЭР пересмотрело оценки по ВВП России после отчета Росстата

Росбалт11:55

Минэкономразвития прокомментировало данные Росстата о замедлении роста ВВП

Rambler News Service09:50

Российская экономика оказалась в шаге от рецессии

News.ru10:35

Рост ВВП РФ в I квартале замедлился до 0,5% с 2,7% в IV квартале

Интерфакс09:13

В МЭР объяснили замедление темпов роста ВВП в I квартале слабостью внутреннего спроса

ТАСС10:00

Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%

Коммерсантъ10:00

В шаге от рецессии. Рост ВВП России замедлился до минимума с 2017 года

РБК09:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:15, Ашберн

В Финляндии отмечены первые признаки замедления роста экономики

КП - Северная Европа06:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Экономика

Покупатели живут сегодняшним дном

В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Политика

Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:53
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Политика

Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Политика

Пока вы не уснули: кто заказал Захарченко

«Очень высокопоставленные»: кто заказал Захарченко Экс-главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко заказали «очень высокопоставленные» граждане Украины, заявил РИА Новости его преемник Денис Пушилин.
Обновлено в 12:22
Происшествия

Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Обновлено вчера в 17:25
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли, где именно родился их сын

Родители опубликовали свидетельство о рождении малыша, в котором местом, где Арчи появился на свет, указан частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.
Обновлено в 12:02
Общество

Беглов поручил увеличить учителям надбавку за классное руководство

В Петербурге увеличат надбавку учителям за классное руководство.
Обновлено в 12:56
Хоккей

Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ

По утверждению словацкой прессы, после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии (3:0) российские хоккеисты пили пиво в одном из ресторанов Братиславы.
Обновлено в 12:12
Технологии

Товары с AliExpress будут доставлять в «Пятёрочку» и «Перекрёсток»

Благодаря соглашению, подписанному между дочерними компаниями Х5 Retail Group и AliExpress, россияне смогут забрать свои покупки в постоматах, а также пунктах выдачи заказов в торговых точках сетей, принадлежащих ритейлеру.
Обновлено в 07:05
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено вчера в 07:28
Музыка

Самойлова оценила выступление Лазарева в полуфинале Евровидения

Известная российская певица Юлия Самойлова назвала всю команду своего коллеги Сергея Лазарева, который накануне преуспел в полуфинале Евровидения-2019, большими молодцами и настоящими трудягами и пожелала ему привезти популярный музыкальный конкурс в Россию.
Обновлено в 07:44
Авто

Audi в России отзывает около 500 кроссоверов Q5

Обновлено в 11:42
Армия и оружие

Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке

"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
Обновлено в 07:52
Общество

ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

В резиденции посла Великобритании в Москве произошло возгорание

Обновлено в 12:01
Происшествия

Суд отправил под домашний арест замглавы Росрезерва по делу о хищении

"Постановлением суда от 16 мая в отношении Кирюхина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 20 июня 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева в пятницу.
Обновлено в 10:28
Политика

Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Политика

FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста

Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).
Обновлено в 02:31
Армия и оружие

Польша закупает у США истребители F-35

Замглавы Минобороны Польши Войчех Скуркевич раскрыл планы о покупке двух партий американских истребителей F-35.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в финансировании ИГ на 50 млн рублей

Черемушкинский суд Москвы отправил под арест 26-летнего уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, обвиняемого в финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 11:20
Политика

Кучма увидел проблемы Украины в «написанной» Москвой истории

Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что проблемы его страны связаны с тем, что украинские герои «были нарисованы в Москве».
Обновлено в 10:42
Политика

Транзит российской нефти на Украину приостановлен

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину.
Обновлено в 08:59
Музыка

Оркестр из КНДР впервые выступит на фестивале «Спасская башня»

Обновлено в 07:26
Теннис

Рафаэль Надаль стал полуфиналистом «Мастерса» в Риме

Обновлено в 10:22
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Участие в инаугурации Зеленского подтвердили пять президентов

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что главы пяти государств подтвердили свой визит на инаугурацию новоизбранного президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя СУ СК РФ по Нижегородской области Алексея Воронина, речь идёт об исполнительном директоре «Торпедо» Сергее Матюнине и финансовом директоре клуба Наталье Ерёминой.
Обновлено в 08:24
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 09:43
Наука

Ученые доказали внеземное происхождение амулета Тутанхамона

Обновлено в 10:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное