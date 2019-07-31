Экономика
Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в РоссииРоссийская газета 09:48
Росстат в период с 23 по 29 июля впервые в 2019 году зафиксировал дефляцию - потребительские цены, по оценке статистиков, снизились за отчетную неделю на 0,1%. Это объясняется главным образом поступлением на рынок продукции нового урожая.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:41, Ашберн
Происшествия
Лефортовский суд арестовал мужчину по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко, подозреваемого в госизмене.
Обновлено в 11:25
Гаджеты
Специалисты Google обнаружили уязвимости в iOS для iPhone
Всего за последнее время специалистам удалось обнаружить в iOS 12 и ее более новых версиях несколько уязвимостей, предоставляющих возможность злоумышленникам получать доступ к личной информации владельцев iPhone.
Обновлено в 03:50
Политика
Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:37
Авто
Новые модели Haval скоро встанут на конвейер в Туле
Кроссовер Haval F7 недолго будет оставаться единственной моделью на конвейере тульского завода Great Wall.
Обновлено в 10:25
Политика
Хасиков попросил Путина помочь с чистой водой в Калмыкии
Исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Бату Хасиков попросил Владимира Путина помочь Калмыкии с чистой водой.
Обновлено в 11:30
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Космос
Исследователи считают, что древние петроглифы и наскальные рисунки изображают древних пришельцев
Среди огромного количества найденных наскальных рисунков древний человек рисовал жирафов, страусов, слонов, быков, аллигаторов и даже гиппопотамов, демонстрируя, что регион был полон жизни в далеком прошлом.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски
Обновлено в 10:01
Космос
С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1», которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-12».
Обновлено в 08:11
Происшествия
На Пермском пороховом заводе произошел взрыв
Пять сотрудников Пермского порохового завода пострадали в результате взрыва во время демонтажа оборудования, сообщил в среду "Интерфаксу" гендиректор предприятия Олег Миргородский.
Обновлено в 09:16
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено в 03:37
Политика
Комитет Сената проголосовал за санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената США по международным делам проголосовал за санкции против "Северного потока – 2", передает в среду агентство Рейтер.
Обновлено в 11:30
Политика
МИД России допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил возможности размещения Россией запрещенных ДРСМД ракет ближе к США в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Шепелев ответил подписчице на вопрос о встречах сына с семьей Фриске
В комментариях к посту одна из подписчиц напомнила Дмитрию о конфликте с родственниками покойной гражданской жены Жанны Фриске.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Мама Тимати опубликовала архивное фото сына, и Алиса его точная копия
Мама рэпера делится в соцсетях снимками внучки, лайфхаками по воспитанию и некоторыми интересными моментами из своего прошлого.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
Обновлено в 07:46
Игры
Анонсирован новый ивент в Apex Legends
Обновлено в 05:40
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Экономика
СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны
Бывшая стюардесса МЧС Елена Шебунова заработала миллиарды на контрактах от министерства обороны России.
Обновлено в 09:33
Наука
Установлена связь между музыкой и уровнем интеллекта
Британские ученые установили связь между уровнем интеллекта и музыкальными предпочтениями. Любителей рэпа обрадовать нечем.
Обновлено 29 июля в 09:04
Экономика
Apple отчиталась о падении продаж iPhone
Суммарная выручка Apple от продаж iPhone по итогам 9 месяцев финансового года снизились на 14,9%, составив $109,01 млрд по сравнению со $128,13 млрд за аналогичный период прошлого года, следует из неаудированной отчётности компании.
Обновлено в 02:41
Политика
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.
Обновлено в 08:22
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00