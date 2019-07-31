Экономика

Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в РоссииРоссийская газета 09:48

Росстат в период с 23 по 29 июля впервые в 2019 году зафиксировал дефляцию - потребительские цены, по оценке статистиков, снизились за отчетную неделю на 0,1%. Это объясняется главным образом поступлением на рынок продукции нового урожая.
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В России впервые за два года снизились цены

URA.Ru09:38

Росстат впервые в 2019 году зафиксировал дефляцию

ТАСС09:01

В России зафиксировали первую за два года дефляцию

РИА Новости10:11

Росстат зафиксировал недельную дефляцию впервые с 2017 года

Коммерсантъ10:03

В России впервые за два года зафиксирована дефляция

РБК09:26

Росстат зафиксировал дефляцию впервые с 2017 года

RT на русском09:06

В РФ впервые за два года отмечена недельная дефляция

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Политика

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