Экономика
Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в РоссииРоссийская газета 09:48
Росстат в период с 23 по 29 июля впервые в 2019 году зафиксировал дефляцию - потребительские цены, по оценке статистиков, снизились за отчетную неделю на 0,1%. Это объясняется главным образом поступлением на рынок продукции нового урожая.
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Политика
Путин подключил военных к тушению лесных пожаров
Обновлено в 08:49
Религия
Патриарх Кирилл уверен, что у «храмоборцев» ничего не получится
Патриарх Московский и всея Руси в среду освятил возрожденную главную святыню Свято-Успенской Саровской пустыни - Успенский собор - и после богослужения призвал "храмоборцев" прекратить попытки повернуть вспять российскую историю и вернуть страну в 1920-е годы.
Обновлено в 06:21
Общество
Леонардо Ди Каприо отреагировал на пожары в Сибири
Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в Сибири и написал об этом пост в инстаграме.
Обновлено в 09:28
Авто
Назван топ-10 самых продаваемых премиальных кроссоверов в РФ
Лидером ТОП-10 является японский внедорожник Lexus RX стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей.
Обновлено в 05:00
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Игры
Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено в 11:19
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено в 03:37
Политика
Врио главы Калмыкии призвал Путина решить проблему с водой в регионе
Временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков попросил российского президента Владимира Путина оказать помощь в поэтапном решении проблемы с обеспечением республики питьевой водой.
Обновлено в 08:22
Политика
Американский суд прекратил дело по иску демократов к РФ
Иск Национального комитета Демократической партии США против России о "вмешательстве" в американские выборы отклонен окружным судом.
Обновлено вчера в 21:20
Политика
Минкульт Украины подтвердил упразднение Киевского патриархата
Киевский патриархат ранее ликвидированной Украинской православной церкви (УПЦ КП) перестал существовать в самостоятельном качестве, будучи присоединенным к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 10:08
Происшествия
Пять человек пострадали при хлопке на Пермском пороховом заводе
В результате хлопка на Пермском пороховом заводе пострадали пять человек.
Обновлено в 10:58
Футбол
Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Теракт предотвратили в Татарстане
Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.
Обновлено в 06:08
Экономика
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Кассирша в Югре украла из банка более 5,7 млн рублей
23 июля сообщалось, что в Уфе полицейские задержали кассиршу по подозрению в краже из банка 6,5 млн рублей, а в начале месяца кассир банка в Салавате была задержана по подозрению в хищении более 20 млн рублей на съемной квартире в Казани — похищенные деньги не обнаружились, а ее муж признался, что проиграл их в азартные игры.
Обновлено в 10:31
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Авто
Россияне мечтают о внедорожниках, а покупают другие автомобили
Как оказалось, россияне чаще всего выбирают автомобили в кузове седан или универсал, при этом большинство мечтают приобрести кроссовер или внедорожник.
Обновлено в 05:30
Футбол
Медведев прокомментировал слухи о переходе Малкома в «Зенит»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что вероятность того, что нападающий "Барселоны" Малком продолжит карьеру в Петербурге, очень велика.
Обновлено в 09:32
Экономика
«Роснефть» покупает крупную сеть АЗС «ПТК» в Петербурге и СЗФО
Розничная сеть ПТК в Санкт-Петербурге и Ленобласти входит в тройку лидеров топливного рынка петербургского региона 100% акций ПТК — крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — перейдут под контроль "Роснефти", что позволит ей занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке
Один из семи пропавших без вести из-за паводка в Иркутской области найден живым, сообщил губернатор Сергей Левченко.
Обновлено в 10:38
Экономика
Sony пригрозила поднять цены на PlayStation в США
Игровые консоли Sony PlayStation могут подорожать в США, если Вашингтон продолжит повышать тарифы на детали, которые используются в производстве приставок в Китае.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски
В центральном офисе сети книжных магазинов «Буквоед» в Санкт-Петербурге идут обыски, сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено в 10:01