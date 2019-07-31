Экономика

Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в РоссииРИА Новости вчера в 10:11

Росстат впервые с сентября 2017 года зафиксировал снижение потребительских цен за неделю. Так, с 23 по 29 июля уровень дефляции составил 0,1 процента. Больше всего подешевели огурцы, картофель, морковь и лук.
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Огурцы как помощь экономике. Почему в России зафиксировали дефляцию

РБК00:03

В РФ впервые за два года отмечена недельная дефляция

Интерфаксвчера в 10:30

Экономист призвал не обольщаться из-за падения цен в России

URA.Ruвчера в 11:17

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Коммерсантъвчера в 18:22

Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России

РИА Новостивчера в 10:11

Росстат зафиксировал дефляцию впервые с 2017 года

RT на русскомвчера в 09:06

Росстат впервые в 2019 году зафиксировал дефляцию

ТАССвчера в 09:01
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Происшествия

Задержаны пять человек в рамках дела о беспорядках на акции в Москве

Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:00
Общество

Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн

Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов.
Обновлено в 02:52
Политика

Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров

Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой

Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.
Обновлено в 06:29
Авто

Построена самая быстрая газонокосилка в РФ

Специалистам компании Husqvarna удалось построить самую быструю газонокосилку в России, которая получила название «Дикая Клара».
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Культура

Серия «Маши и Медведя» собрала более 4 млрд просмотров на YouTube

Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, «Маша плюс каша», набрал более 4 миллиардов просмотров, — подчеркивается в сообщении пресс-службы проекта.
Обновлено вчера в 11:40
Футбол

Кевин Кураньи: «РПЛ выиграет от перехода Шюррле в „Спартак“»

Обновлено в 05:24
Игры

Google Play тестирует подписку на премиальные игры и приложения

Google готовится добавить в магазин Android-приложений Google Play подписку, которая позволит без органичений и встроенных покупок пользоваться сотнями "премиальных приложений и игр".
Обновлено в 05:17
Политика

В США сообщили о смерти сына Бен Ладена

Обновлено вчера в 15:47
Гаджеты

Huawei на мировом рынке смартфонов заняла второе место

Второе место досталось китайскому производителю Huawei, продажи компании составили 58,7 миллионов гаджетов.
Обновлено вчера в 08:52
Общество

Алексиевич совершила каминг-аут

Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Саша Плющенко продемонстрировал балетную растяжку с помощью отца

На страничке Саши в Instagram появилось видео, на котором он демонстрирует по-настоящему балетную растяжку.
Обновлено в 04:51
Здоровье

Пять неэффективных лечебных процедур назвал доктор Мясников

Перцовые пластыри и банки Мясников считает бесполезными. Медицинскими процедурами не считает доктор грязелечение и водолечение.
Обновлено в 05:25
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Кино

Алексей Учитель снимет фильм про русскую деревню в Воронежской области

Фильм расскажет про героя, вернувшегося в родную деревню после долгого отсутствия. Это картина – о земле и двух братьях.
Обновлено в 04:06
Политика

В Nord Stream 2 AG прокомментировали возможные санкции США

В среду комитет сената США по международным делам проголосовал за принятие законопроекта о санкциях против "Северного потока — 2". Законопроект подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин.
Обновлено в 06:16
Общество

В Сибири искусственно вызовут дожди для борьбы с лесными пожарами

Обновлено в 05:29
Космос

Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады

Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено

Обновлено в 02:06
Наука

На Курилах нашли масштабные скопления «золота драконов»

В лесах заповедника «Курильский» в большом количестве была обнаружена схистостега перистая, которую также называют «золотом драконов», сообщается на сайте заповедника.
Обновлено в 02:17
Авто

Опубликованы изображения будущего Lamborghini Concept

Автор рендера Гаспаре Контичелли представил потенциально новый Lamborghini SV-719, который станет основой для будущих суперкаров итальянского бренда.
Обновлено вчера в 13:42
Общество

Минувший июль стал самым холодным в XXI веке

Последний день июля в столице стал самым холодным как минимум за 70 лет, сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 01:58
Армия и оружие

ПЗРК «Верба» получит прицел с элементом дополненной реальности

Отмечается, что ПЗРК «Верба» совместно с мобильной системой «Гармонь» теперь смогут объединяться в единую сеть.
Обновлено в 04:14
Здоровье

Врачи рассказали об опасности летнего похолодания

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что прошедший вторник стал самым холодным днём с начала июля.
Обновлено вчера в 20:20
Политика

Правительство Украины сформируют в начале сентября — Герус

Новое правительство Украины будет сформировано в первый-второй день работы Верховной рады, которая начнётся в сентябре, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус 1 августа в эфире телеканала «1+1».
Обновлено в 06:49
Политика

МИД РФ разъяснил ситуацию с выдачей виз для педагогов из США

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля The New York Times опубликовала статью, в которой заявила о невыдаче виз 30 педагогам англо-американской школы в Москве.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян

«Бескультурье на дорогах, полиция, которую боишься, и злые лица начиная с аэропорта», — описала Водонаева жизнь в России.
Обновлено в 06:17
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии

Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено вчера в 03:38
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