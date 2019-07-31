Экономика
Впервые за два года в России зафиксирована дефляцияГазета.Ru 12:35
Яблоки и помидоры, например, подорожали, а цены на картошку и огурцы немного снизилсь. Но радоваться рано, дефляция мешает экономическому росту, который и без того стремится в России к нулю. В России впервые за два года зафиксирована дефляция – цены ушли в минус.
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Общество
Власти Москвы решили достроить станцию метро «Суворовская»
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Армия и оружие
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Cadillac намерен сохранить Blackwing V8 эксклюзивно для бренда.
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Кино
«Король Лев» собрал 1 млрд долларов в мировом прокате
Обновлено в 15:52
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Минобороны протестировало «военный интернет»
Министерство обороны России опробовало работу высокоскоростного «военного Интернета».
Обновлено в 18:15
Здоровье
Боль в левом плече признана основным симптомом сердечного приступа
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ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
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В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
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Кино
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В последнем ролике от создателей "Мстителей: Финал", который кинокомпания Marvel разместила на YouTube, австралийский актер Крис Хемсворт признался, что играть "толстого Тора" было очень весело.
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Баскетбол
Чемпион НБА Мозгов подписал контракт с «Химками»
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Шоу-бизнес
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Зеленский возмутился из-за недопуска желающих на совещание с ним
Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение тем, что в зал Черкасского областного совета, где проходило совещание с его участием, не пускают всех желающих.
Обновлено в 09:31
Футбол
Жоау Фелиш: «Хотел бы быть похожим на Роналду»
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