Экономика
Росстат зафиксировал недельную дефляцию впервые с 2017 годаКоммерсантъ 10:03
Потребительские цены за неделю (23–29 июля) снизились на 0,1%, сообщает Росстат. По сравнению с прошлой неделей индекс потребительских цен составил 99,9%. Последний раз недельная дефляция была зафиксирована в сентябре 2017 года.
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Космос
Солнечный парус помог LightSail-2 увеличить высоту орбиты
Спутник LightSail-2 успешно увеличил высоту апогея своей орбиты, используя давление света на солнечный парус, сообщается на сайте Планетарного общества.
Обновлено в 15:07
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Обновлено в 18:20
Политика
США подготовят исключения из санкций по иранским объектам
По данным The Washington Post, в Вашингтоне снова оставили в силе исключения из режима санкций сразу по нескольким иранским объектам.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
В Татарстане предотвратили теракт
ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 06:08
Наука
В Японии одобрили создание гибридных эмбрионов человека и грызунов
Обновлено 29 июля в 17:06
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:31
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Происшествия
В Китае более 40 человек пострадали от искусственной волны в аквапарке
Как минимум 44 человека пострадали в аквапарке китайского города Лунцзин из-за слишком высокой искусственной волны в бассейне, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:46
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Pocophone F2 появился в бенчмарке Geekbench
Накануне «Астера» писала, что в компании опровергли слухи об отказе от смартфонов бренда, но также представители заявили, что ожидать скорое появление нового Pocophone F2 не стоит.
Обновлено в 14:56
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил помощь с тушением пожаров в Сибири.
Обновлено в 18:28
Политика
Жириновский назвал причину лесных пожаров в Сибири
По словам политика, в России не хватает сотрудников лесной охраны Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что причиной природных пожаров в Сибири могло стать сокращение штата лесной охраны.
Обновлено в 19:09
Наука
Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино
Обновлено 29 июля в 03:45
Армия и оружие
Госдума осудила заявления Украины о создании ракет для удара по Москве
Как сообщает RT, первый зампред комитета Государственной думы РФ по обороне Александр Шерин, комментируя предложение отставного генерала Службы внешней разведки Украины Василия Богдана создать ракеты, способные долететь до Москвы,заявил, что списать подобные заявления на предвыборный популизм у Киева не получится.
Обновлено вчера в 17:13
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.
Обновлено в 14:42
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено в 18:35
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
Обновлено в 15:12
Футбол
Главный тренер «Ромы» Фонсека не намерен расставаться с Джеко и хочет купить центрального защитника
Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал информацию о возможном уходе из команды Эдина Джеко.
Обновлено в 20:06
Политика
Контактная группа согласовала план ремонта моста в Станице Луганская
Контактная группа по Украине согласовала дорожную карту ремонта моста в Станице Луганская, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
Обновлено в 11:28
Происшествия
ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Происшествия
По делу о «массовых беспорядках» 27 июля предъявлено первое обвинение
Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено в 18:13
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено вчера в 14:45
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова намекнула на новый роман
Пока Алеся не дает комментариев по поводу отношений с Джеем, но ее поклонники уверены: у их любимицы новый роман.
Обновлено в 15:00