Потребительские цены за неделю (23–29 июля) снизились на 0,1%, сообщает Росстат. По сравнению с прошлой неделей индекс потребительских цен составил 99,9%. Последний раз недельная дефляция была зафиксирована в сентябре 2017 года.

Росстат зафиксировал недельную дефляцию впервые с 2017 года

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