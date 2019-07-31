Экономика
Росстат зафиксировал недельную дефляцию впервые с 2017 годаКоммерсантъ 10:03
Потребительские цены за неделю (23–29 июля) снизились на 0,1%, сообщает Росстат. По сравнению с прошлой неделей индекс потребительских цен составил 99,9%. Последний раз недельная дефляция была зафиксирована в сентябре 2017 года.
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