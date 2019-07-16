Экономика
Росстат: задолженность по зарплате в России снизилась на 12,8%Online47.ru 05:31
Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата, на первое июля 2019 года задолженность по заработной плате снизилась на 12,8 процентов. Из суммы задолженностей 862 миллиона приходится на текущий год (33,6%) и 769,4 миллиона – это долги за 2018 год (29,9%).
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Как указано в сообщении Росстата, из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги 2019 года приходится 862 миллиона рублей, или 33,6% от общей суммы долга.Телеканал 360°вчера в 12:42
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