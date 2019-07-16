с чего всё началось

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата, на первое июля 2019 года задолженность по заработной плате снизилась на 12,8 процентов. Из суммы задолженностей 862 миллиона приходится на текущий год (33,6%) и 769,4 миллиона – это долги за 2018 год (29,9%).

Росстат: задолженность по зарплате в России снизилась на 12,8%

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