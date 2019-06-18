Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на бензин на 17,5%Капитал страны вчера в 12:39
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о том, что цена на бензин, приобретаемый у производителей, возросли на 17,5% по данным на май текущего года, сообщают «Известия».
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Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Обновлено в 02:41
Футбол
Платини задержан по подозрению в коррупции по делу о ЧМ-2022 в Катаре
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани пострадали 17 человек
В результате пострадали 10 человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Финансы
ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным
С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали
Обновлено в 00:38
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 представят 7 августа
Согласно ресурсу CNET, официальный дебют смартфонов Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Pro состоится на мероприятии Unpacked, 7 августа.
Обновлено в 03:42
Политика
Наступление на месте: как власть научилась управлять протестом
С весны 2018 года идут «мусорные» протесты, наиболее ярким из которых стал конфликт вокруг строительства полигона в Шиесе в Архангельской области.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Кокорин попросил, чтобы его с братом поместили в одну колонию
Футболист Александр Кокорин попросил отправить его отбывать наказание в одну колонию вместе с младшим братом Кириллом.
Обновлено вчера в 16:14
Наука
Появление подвижных бровей грусти у собак объяснили одомашниваем
Именно в процессе эволюции собаки обзавелись особой мышцей для эмоционального воздействия на человека и научились манипулировать людьми.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов
К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал "Россия-24".
Обновлено в 03:13
Экономика
В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями
В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие
Американист рассказал, зачем США хотят выдавать кредиты странам НАТО
Американист рассказал, зачем США хотят выдавать кредиты странам НАТО В конгрессе США предложили давать кредиты членам НАТО для снижения "зависимости" от Москвы.
Обновлено в 04:52
Политика
Экономика ЕС справилась с контрсанкциям России
Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что экономики стран Евросоюз адаптировались к условиям работы в режиме санкций и контрсанкций России, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 01:17
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Наука
На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя
Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено в 04:56
Общество
Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф
Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия
В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь
В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.
Обновлено вчера в 17:19
Экономика
Россияне стали покупать водку в малой таре
Самым популярным сегментом продаж малой тары стали дешевые марки водки стоимостью от 215 до 229 рублей за 0,5 л и сегмент эконом (230–269 рублей за 0,5 л), заявили в Beluga Group.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными
Российское правительство собирается сделать индивидуальными варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ.
Обновлено в 03:55
Политика
Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
Научно-производственное объединение Энергомаш (входит в Роскосмос) готовит к отправке в США три двигателя РД-180 для использования на ракетах-носителях Atlas-5, сообщило в среду предприятие.
Обновлено в 04:37
Политика
Зеленского позвали на гей-парад в Киеве
Представители украинского ЛГБТ-сообщества публично пригласили президента Украины Владимира Зеленского на Марш равенства KyivPride, которые планируется провести в украинской столице 23 июня.
Обновлено в 04:37
Общество
Жалобы иностранцев на российские суды дошли до Генпрокуратуры
Отмечается, что это первая официальная реакция на жалобы, хотя автоконцерны (Mercedes, Jaguar, Land Rover, Hyundai и Kia) уже направляли подобные жалобы в ВККС, Краснодарскую краевую квалификационную коллегию, ФСБ, Совет по противодействию коррупции при президенте и генпрокурору Юрию Чайке.
Обновлено в 04:08
Наука
Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин
Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
WP узнала о переданном Ирану предостережении Помпео
Как отмечает WP, сомнений, что это послание будет передано Ирану, у Помпео не было.
Обновлено в 03:09