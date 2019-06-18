Энергетика

Росстат сообщил о росте цен на бензин на 17,5%Капитал страны вчера в 12:39

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о том, что цена на бензин, приобретаемый у производителей, возросли на 17,5% по данным на май текущего года, сообщают «Известия».
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Цены производителей на бензин в мае выросли более чем на 17%

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Росстат сообщил о резком скачке цен на бензин

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Оптовые цены на бензин в мае выросли на 17,5%

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Производители бензина в мае резко подняли цены

РИА Новостивчера в 10:10

Оптовые цены на бензин в РФ в мае подскочили на 17,5%

Интерфаксвчера в 09:22
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:04, Вашингтон
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Обновлено вчера в 14:57
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Американист рассказал, зачем США хотят выдавать кредиты странам НАТО В конгрессе США предложили давать кредиты членам НАТО для снижения "зависимости" от Москвы.
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На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя

Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
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Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф

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В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь

В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.
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Научно-производственное объединение Энергомаш (входит в Роскосмос) готовит к отправке в США три двигателя РД-180 для использования на ракетах-носителях Atlas-5, сообщило в среду предприятие.
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