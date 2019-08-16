Как рассказала РИА Новости врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Александрова, такое изменение картины потребления продуктов можно связать со стремлением россиян к более здоровому образу жизни.

с чего всё началось

В Росстате выяснили, как изменился рацион россиян за последние 40 лет. Место картофеля заняли фрукты и ягоды, кроме того, наши соотечественники едят меньше хлеба и макарон. Влияние оказало стремление к здоровому образу жизни и всесезонная доступность продуктов.

Росстат выяснил, как рацион россиян изменился за 40 лет

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