Общество
Росстат выяснил, как рацион россиян изменился за 40 летГазета.Ru 03:26
В Росстате выяснили, как изменился рацион россиян за последние 40 лет. Место картофеля заняли фрукты и ягоды, кроме того, наши соотечественники едят меньше хлеба и макарон. Влияние оказало стремление к здоровому образу жизни и всесезонная доступность продуктов.
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с чего всё началось
Как рассказала РИА Новости врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Александрова, такое изменение картины потребления продуктов можно связать со стремлением россиян к более здоровому образу жизни.РИА Новостивчера в 20:38
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