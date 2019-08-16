Общество
Росстат выяснил, как рацион россиян изменился за 40 летГазета.Ru 03:26
В Росстате выяснили, как изменился рацион россиян за последние 40 лет. Место картофеля заняли фрукты и ягоды, кроме того, наши соотечественники едят меньше хлеба и макарон. Влияние оказало стремление к здоровому образу жизни и всесезонная доступность продуктов.
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с чего всё началось
Кроме того, россияне стали есть больше рыбы и рыбопродуктов (в 1980 году — 17 килограммов на человека, в 2018-м — уже 22), а также овощей и бахчевых (92 и 104 килограмма соответственно).РИА Новостивчера в 20:38
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Обновлено вчера в 18:49
Общество
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В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
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В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
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Показаны первые изображения нового УАЗ-452 «Буханка»
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