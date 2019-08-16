Кроме того, россияне стали есть больше рыбы и рыбопродуктов (в 1980 году — 17 килограммов на человека, в 2018-м — уже 22), а также овощей и бахчевых (92 и 104 килограмма соответственно).

с чего всё началось

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Росстат выяснил, как рацион россиян изменился за 40 лет

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