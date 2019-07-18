Экономика
Половина россиян зарабатывают менее 35 тысяч рублей в месяцLentaChel.ru вчера в 23:07
Половина россиян живут на зарплату менее 35 тысяч рублей. Такие данные обнародовал Росстат. При этом зарплаты 10% самых высокооплачиваемых работников в 13 раз превышают самые низкие зарплаты, которые получают люди в нашей стране.
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Происшествия
В Магнитогорске произошёл пожар в психоневрологической больнице
Ранее URA.RU передавало, что в жилом доме в Нижневартовске из-за произошедшего пожара были эвакуированы 66 человек.
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Источник: завершен доковый этап ремонта подлодки «Новороссийск» Черноморского флота
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Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
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Обновлено вчера в 11:23
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МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии
В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
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Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
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СМИ сообщили о беременности 52-летней Николь Кидман
52-летняя актриса Николь Кидман ждет ребенка. Такую шокирующую новость сообщил таблоид The Star.
Обновлено в 04:04
Авто
В компании BMW назначили нового главу совета директоров
Совет директоров немецкого автомобильного концерна BMW возглавит Оливер Ципсе весной 2020 года, сообщает пресс-служба автоконцерна.
Обновлено вчера в 22:34
Финансы
Фондовый рынок России демонстрирует уверенный рост
Американские фондовые индексы завершили четверг ростом на заявлениях председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса о необходимости снижения процентной ставки.
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Путин пообщался с пострадавшим от наводнения ребенком
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
Обновлено вчера в 10:37
Общество
В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Космос
OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи
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В Росгидромете назвали российские города, где в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха, пишет RT со ссылкой на данные службы.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Названы новые тайные тюрьмы в Мариуполе
Бывший сотрудник СБУ Украины сообщил новые сведения о тайных тюрьмах в Мариуполе. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:48
Происшествия
Директор горнодобывающей компании в Магадане пропал без вести
Следователи в Магадане возбудили уголовное дело после исчезновения руководителя горнодобывающей компании "Лидер" 31-летнего Сергея Дутчака.
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Гендиректора «Рустави 2» уволили
Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
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Армия и оружие
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Бронетраспортер БТР-82 получит в результате модернизации до уровня БТР-82АТ дополнительную защиту от кумулятивных боеприпасов и снарядов.
Обновлено вчера в 19:35
Кино
Вышел трейлер экранизации мюзикла «Кошки» с Тейлор Свифт
Universal Pictures выпустил первый трейлер киноадаптации мюзикла «Кошки». Режиссером фильма выступил Тома Хупер («Король говорит!»).
Обновлено в 01:45
Транспорт
В России могут повысить штрафы за задержку багажа или рейса
В настоящее время размер штрафа за задержку багажа или рейса рассчитывается по МРОТ и составляет 25 рублей за час.
Обновлено в 04:26