Экономика

Половина россиян зарабатывают менее 35 тысяч рублей в месяцLentaChel.ru вчера в 23:07

Половина россиян живут на зарплату менее 35 тысяч рублей. Такие данные обнародовал Росстат. При этом зарплаты 10% самых высокооплачиваемых работников в 13 раз превышают самые низкие зарплаты, которые получают люди в нашей стране.
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Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей

Газета.Ruвчера в 12:12

Росстат выяснил, что половина россиян получают зарплату ниже 35 тыс. рублей

ТАССвчера в 12:58

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 11:57

Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысяч рублей, это следует из результатов исследования Росстата

Эхо Москвы01:02

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Lenta.ruвчера в 10:12

Половина россиян получает меньше 35 тысяч рублей

News.ruвчера в 09:06

Половина россиян зарабатывают менее ₽35 тыс в месяц

РБКвчера в 08:07
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 04:47, Вашингтон
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В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
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