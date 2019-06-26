Экономика
Росстат впервые за месяц зафиксировал рост потребительских ценREGNUM вчера в 17:33
Цены на автомобильный бензин, по данным Росстата, за неделю выросли на 0,1%, цены на дизельное топливо в среднем не изменились. Напомним, согласно последнему прогнозу Банка России, инфляция в стране по итогам 2019 года должна составить 4,2−4,7%.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:15, Вашингтон
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
В Сети появилось видео из аэропорта Нижнеангарска, где совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара".
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Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Театры
Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго
Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.
Обновлено вчера в 11:58
Армия и оружие
В ФСВТС сообщили об успешных испытаниях С-400 в Китае
Обновлено вчера в 17:58
Здоровье
Из-за болезни Ньюкасла в селе Озерки ввели карантин
В связи с установлением заболевания домашней птицы болезнью Ньюкасла в личных подсобных хозяйствах села Озерки Духовницкого района управление ветеринарии Саратовской области установило карантин.
Обновлено в 01:59
Игры
Создатель Dead Space займется сюжетной игрой по PUBG в новой студии
PUBG Corporation анонсировала создание новой студии под названием Striking Distance.
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено вчера в 16:34
Технологии
В России появится сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля
В России в 2021 году появится сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля.
Обновлено вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Влад Кадони раскритиковал внешность Юлии Барановской
Обновлено вчера в 22:28
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Кино
В США скончалась звезда сериала «Альф»
В США скончался актер Макс Райт, широко известный по роли в сериале "Альф".
Обновлено в 01:39
Общество
В Иркутской области в результате паводка подтоплены почти 600 домов
В Иркутской области в результате паводка оказались подтоплены почти 600 жилых домов, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Суд сократил на полгода срок лидеру «тамбовской ОПГ» Барсукову
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
В Крыму на учениях погибли двое военнослужащих
Обновлено вчера в 05:26
Авто
Названы российские города с самым большим количеством автомобилей
Обновлено вчера в 11:17
Спорт
Сегодня стартует чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд
Сегодня стартует чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд Сегодня женская сборная России проведет свой первый матч на чемпионате Европы, который пройдет в Сербии и Латвии.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3
На Камчатке во вторник, 25 июня, произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).
Обновлено 25 июня в 06:07
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено вчера в 07:55
Политика
КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров
Наоборот, избранные мэры чаще подвергаются уголовному преследованию, как «более независимые», выяснил эксперт.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины
Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено вчера в 13:48
Транспорт
На Крымском мосту зафиксировано рекордное превышение скорости
По данным на сентябрь прошлого года наиболее частым нарушением на трассе является превышение скорости.
Обновлено вчера в 08:35
Авто
В России снизились продажи LCV с пробегом
За первые пять месяцев 2019 года в России было реализовано 161,5 тысяч единиц легкой коммерческой техники с пробегом, что на 0,3% меньше, чем в аналогичный период 2018 года.
Обновлено вчера в 07:41
Футбол
Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLS
Обновлено в 01:32
Происшествия
Водитель без прав сбил коляску с ребенком в Петербурге
Обновлено вчера в 17:38
Общество
В «Роскачестве» рассказали, как выбрать хороший зонт
Эксперты «Роскачества» дали рекомендации по выбору зонта.
Обновлено в 02:05
Путешествия
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
Эксперты проанализировали минимальные цены на десятидневные туры с вылетом в период с 13 по 15 июля по двенадцати наиболее востребованным летним пляжным направлениям: Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Хорватия, Тунис и российские Анапа, Сочи и Крым.
Обновлено вчера в 23:02
Наука
Рожки да ножки
В странах — участниках ВОЗ новый пересмотр вступит в силу с 2022 года.
Обновлено вчера в 14:06