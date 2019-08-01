Экономика
Росстат впервые за два года зафиксировал в России дефляциюТруд вчера в 17:25
Российское статистическое ведомство впервые с сентября 2017 года зафиксировало в отечественных магазинах снижение потребительских цен за неделю. С 23 по 29 июля уровень дефляции, то есть снижения общего уровня цен на товары и услуги, составил 0,1 процента, сообщает "РИА Новости".
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Общество
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Обновлено в 06:46
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
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Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все автомобили Lada
С 1 августа текущего года российская компания «АвтоВАЗ» подняла рекомендованные розничные цены на все модели Lada.
Обновлено в 03:21
Экономика
Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС.
Обновлено в 01:24
Политика
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Общество
Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию
Кого коснутся новые требования Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров.
Обновлено в 06:20
Наука
В Японии одобрили создание гибридных эмбрионов человека и грызунов
Обновлено 29 июля в 17:06
Происшествия
На Южном Урале в массовом ДТП погиб один человек и четверо пострадали
В массовом ДТП на дороге Долгодеревенское-Кыштым в Аргаяшском районе пострадали четыре человека и один погиб.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Анита Цой отменила концерты из-за травмы
Анта вынуждена отменить запланированные концерты, и просит прощения у поклонников. Недавно в Баку прогремел масштабный фестиваль «Жара».
Обновлено в 07:00
Финансы
Курс доллара впервые с июня превысил 64 рубля
В последний раз курс доллара находился выше отметки в 64 рубля 19 июня 2019 года, передает ТАСС.
Обновлено в 08:36
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
В последнем месяце особенно повезет пяти знакам Зодиака.
Обновлено вчера в 22:07
Автоспорт
Даниил Квят назвал дочь Пенелопой
Слова не могут описать мою любовь к тебе, Пенелопа, — написала в инстаграме мать девочки, подруга Квята Келли Пике.InterMedia напоминает, что Квят стал отцом в ночь на 28 июля 2019 года, а через несколько часов после этого события провёл свою самую успешную гонку в сезоне, заняв третье место на Гран-при Германии.
Обновлено вчера в 17:18
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Политика
Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Интернет
В «Одноклассниках» появилась маска к юбилею ВДНХ
Обновлено в 08:41
Политика
Коболев назвал дату переговоров с Россией и ЕС по газу
Ранее возобновление переговоров с РФ по транзиту газа анонсировал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Белом море пропала группа туристов из Петербурга
Группа туристов из Санкт-Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.
Обновлено в 05:02
Политика
Роскомнадзор даст «зеркальный» ответ на действия против российских СМИ
Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Индийские врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
В Британии создали подразделение для борьбы с Россией в соцсетях
Предполагается, что киберсолдаты «вступят в информационную войну в соцсетях», где будут «воздействовать на общественное мнение и поведение противников Соединенного Королевства».
Обновлено в 08:16
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Сайентологи запретили Тому Крузу общаться с дочерью
На самом деле актеру запрещено общаться с дочерью, которая не является сайентологом.
Обновлено вчера в 11:41
Общество
В Нидерландах вступил в силу запрет на бурки
С 1 августа в Нидерландах вступает в силу так называемый закон о бурках.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27