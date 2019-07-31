Экономика

Росстат впервые за два года зафиксировал в России дефляциюТруд вчера в 17:25

Российское статистическое ведомство впервые с сентября 2017 года зафиксировало в отечественных магазинах снижение потребительских цен за неделю. С 23 по 29 июля уровень дефляции, то есть снижения общего уровня цен на товары и услуги, составил 0,1 процента, сообщает "РИА Новости".
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