Экономика
Росстат впервые за два года зафиксировал в России дефляциюТруд вчера в 17:25
Российское статистическое ведомство впервые с сентября 2017 года зафиксировало в отечественных магазинах снижение потребительских цен за неделю. С 23 по 29 июля уровень дефляции, то есть снижения общего уровня цен на товары и услуги, составил 0,1 процента, сообщает "РИА Новости".
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Игры
Вышел трейлер Borderlands 3 с Моуз и ее Железным медведем
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Военная авиация приступила к тушению пожаров в Сибири
Военная авиация задействована в тушении пожаров — первые два самолета Ил-76 вылетели в Сибирь, на борту каждого из них 42 тонн воды.
Обновлено в 08:44
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Космос
Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки
Отмечается, что звуковой "репертуар" аппарата будет меняться и передавать сигналы о других значимых событиях выставки.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Наталья Карпович вспомнила, как первый муж сломал ей челюсть
Известная спортсменка и экс-депутат Госдумы Наталья Карпович стала гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
В КНДР засекли новый ракетный пуск
Обновлено в 15:50
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Политика
Ляшко заявил об объединении с Кличко против «зелёной чумы»
Что касается действующего главы Киевской городской государственной администрации, то 24 июля Зеленский направил письменное обращение правительству страны с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении Кличко, поскольку в соответствии с Конституцией все главы областных госадминистраций обязаны сложить свои полномочия после избрания нового президента Украины.
Обновлено в 15:14
Общество
Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн
Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов.
Обновлено в 02:52
Общество
Авиакомпания S7 из-за пожаров вернула название «Сибирь»
Обновлено в 11:42
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО-Югре.
Обновлено в 15:42
Авто
АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada
Обновлено в 03:17
Единоборства
Тело погибшего боксёра Дадашева доставлено в Россию
Обновлено в 12:23
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Футбол
Российский теннисист Медведев назвал РПЛ скучной
Российский теннисист Даниил Медведев признался, что любит смотреть немецкий футбол, а также подчеркнул, что его не привлекает РПЛ.
Обновлено в 16:15
Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.
Обновлено в 12:32
Политика
Порошенко назвал себя автором минских соглашений
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что лично составлял текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:54
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $64,4 за баррель
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по Москве подешевели на $0,69 (на 1,06%) - до $64,36 за баррель.
Обновлено в 01:45
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:49
Общество
В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров
Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Футбол
«Арсенал» объявил о трансфере Пепе
Отмечается, что трансфер Пепе стал рекордным в истории клуба, при этом сумма сделки официально не уточнятся.
Обновлено в 11:55
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 08:51
Космос
NASA обнаружило ближайшую к Земле пригодную для жизни планету
Обновлено в 10:31
Экономика
РБК узнал о 13 млрд рублей долга Антипинского НПЗ перед трейдерами
Антипинский НПЗ мощностью 9 млн т был достроен в сентябре 2018 г. До 13 ноября того же года им управлял Дмитрий Мазуров с партнерами, бизнесмен владел предприятием до мая 2019 г. В ноябре прошлого года Антипинский НПЗ перешел под управление Сбербанка, в мае этого года банк в счет долга получил от Мазурова акции Vikay Industrial (80% Антипинского завода).
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
Сирийские власти согласились на перемирие в Идлибе
Власти Сирии согласились при выполнении нескольких условий на прекращение огня в провинции Идлиб, сообщил источник.
Обновлено в 14:19
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировали о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
Несколько российских лабораторий отказались делать экспертизу анализов Навального
Несколько лабораторий отказались проводить независимую экспертизу анализов Алексея Навального.
Обновлено в 16:15