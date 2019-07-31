Экономика

Росстат впервые за два года зафиксировал в России дефляциюТруд вчера в 17:25

Российское статистическое ведомство впервые с сентября 2017 года зафиксировало в отечественных магазинах снижение потребительских цен за неделю. С 23 по 29 июля уровень дефляции, то есть снижения общего уровня цен на товары и услуги, составил 0,1 процента, сообщает "РИА Новости".
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Огурцы как помощь экономике. Почему в России зафиксировали дефляцию

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Росстат впервые в 2019 году зафиксировал дефляцию

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В России впервые за два года зафиксирована недельная дефляция

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Росстат зафиксировал дефляцию впервые с 2017 года

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Политика

Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины войти в НАТО

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что в ближайшее время Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
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Технологии

Россиян предупредили о мошенниках на YouTube

Сетевые мошенники начали использовать таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, чтобы обманывать российских пользователей.
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Футбол

Малком прилетел в Санкт-Петербург

Бразильский нападающий «Барселоны» Малком прибыл в Санкт-Петербург.
Обновлено в 17:06
Транспорт

В Иркутской области восстановили движение по трассе «Сибирь»

Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь», которое три дня назад было прервано паводком в Иркутской области, восстановлено.
Обновлено в 18:57
Политика

Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ

Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Политика

Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 18:16
Теннис

Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Даниил Медведев преодолел третий круг турнира в Вашингтоне (США). Россиянин обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в двух партиях.
Обновлено в 20:02
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом на плотине ГЭС в Иркутске

Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута №99 и автомобиля произошло в Иркутске на плотине ГЭС, по предварительной информации, два человека погибли, сообщили 1 июля ИА «БайкалПост» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Обновлено вчера в 21:41
Политика

Трамп заявил, что рассматривает вопрос блокады Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы.
Обновлено в 16:27
Политика

Трамп по телефону предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров

Обновлено в 06:34
Происшествия

Химфак СПбГУ эвакуировали из-за обнаружения баллонов с ядовитым газом

Обновлено в 09:49
Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено в 10:22
Политика

Медведев поручил проверить, был ли умышленный поджог лесов Сибири

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, МВД и Следственному комитету расследовать возможность умышленного поджога лесов Дальнего Востока и Сибири.
Обновлено в 01:25
Политика

В офисе Зеленского прокомментировали информацию об отставке Богдана

Замруководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что руководитель офиса Андрей Богдан уходит в отставку.
Обновлено в 16:54
Политика

Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Экономика

Kinross Gold забрала юниорное золото

Компания заплатила $283 млн за актив экс-главы "Полюса" Канадская Kinross Gold покупает один из наиболее перспективных золотых активов в России — месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае — за $283 млн с частичной оплатой собственными акциями.
Обновлено в 19:02
Происшествия

Адвокат рассказал об отказе СК заводить дело на отца сестер Хачатурян

Другой адвокат сестер Алексей Паршин сообщил РИА «Новости», что если родственники не согласятся с отказом в возбуждении дела, то его все-таки откроют, но уже с целью реабилитации умершего.
Обновлено в 18:29
Хоккей

Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие

Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии

Российские силы специальных операций организовали в Сирии засаду на боевиков, после чего те не досчитались 11 человек.
Обновлено в 07:11
Политика

Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе

Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 15:43
Экономика

Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое

Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.
Обновлено в 12:32
Культура

Крымчанка выиграла грант на реализацию проекта на форуме «Таврида 5.0»

1 августа в Крыму на закрытии 11 смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» подвели итоги грантового конкурса.
Обновлено в 07:33
Авто

Эксклюзивный усиленный кабриолет «Гелендваген» выставлен на продажу

На продажу был выставлен эксклюзивный «Гелендваген».
Обновлено в 10:17
Политика

Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено в 14:21
Политика

Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД

Москва предложила США и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.
Обновлено в 18:22
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 августа проведет перерасчет пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. Об этом говорится на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 20:50
Общество

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири

Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Происшествия

В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы

Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено в 19:21
Экономика

Медведев подписал постановление о создании в России ТОР «Забайкалье»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что им было подписано постановление, в рамках которого будет создана территория опережающего развития «Забайкалье».
Обновлено в 03:58
Происшествия

Мужчина с ножом напал на полицейских в Сургуте

В Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских.
Обновлено в 15:49
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