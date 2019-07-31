Экономика
Росстат впервые за два года зафиксировал в России дефляциюТруд вчера в 17:25
Российское статистическое ведомство впервые с сентября 2017 года зафиксировало в отечественных магазинах снижение потребительских цен за неделю. С 23 по 29 июля уровень дефляции, то есть снижения общего уровня цен на товары и услуги, составил 0,1 процента, сообщает "РИА Новости".
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Армия и оружие
В России назвали ошибкой решение ООН расследовать авиаудары в Идлибе
Россия считает ошибочным решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша расследовать авиаудары в сирийском Идлибе.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено в 12:13
Политика
СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского
Ранее сообщалась, что вторая петиция за уход главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана с занимаемой должности набрала необходимое число подписей.
Обновлено в 13:03
Здоровье
Россиян ждут проблемы со здоровьем из-за холодного августа
Пожилые россияне и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытать серьезные проблемы со здоровьем из-за аномально холодной погоды, установление которой синоптики прогнозируют в августе.
Обновлено в 07:06
Политика
Нафтогаз назвал дату и место переговоров с Газпромом по транзиту
Трехсторонние переговоры между Россией, Евросоюзом и Украиной по закупкам и транзиту российского газа пройдут 16 сентября в Брюсселе.
Обновлено в 10:01
Происшествия
В Таджикистане погиб российский альпинист
Обновлено в 08:13
Кино
Ефремов записал обращение к главе МВД после ареста актера «Современника»
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к главе МВД по поводу ареста актера Дмитрия Смолева из-за ролика, в котором он изображал пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:49
Политика
Германия попросила прощения у поляков
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас попросил прощения у польского народа за преступления нацистов, совершенные во время Второй мировой войны.
Обновлено в 11:48
Общество
В Сибири для борьбы с лесными пожарами искусственно вызовут дождь
В Красноярском крае и Иркутской области специалисты приступили к искусственному вызыванию дождей для борьбы с лесными пожарами.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Здание СПбГУ в Петергофе эвакуировали из-за подозрительных предметов
Одно из зданий Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в Петергофе эвакуировали из-за обнаруженных бесхозных предметов, сообщает вуз.
Обновлено в 10:29
Кино
200 млн рублей выделит правительство РФ на фильм «Нюрнберг»
200 млн рублей выделит правительство России на производство фильма «Нюрнберг», который будет снят к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 09:08
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Экономика
После запрета на работу с Huawei прибыль Qualcomm уменьшилась на $500 млн
Чистая прибыль производителя чипов и микросхем Qualcomm в прошедшем квартале 2019 года упала на 34%, следует из опубликованного финансового отчета.
Обновлено в 06:47
Политика
Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3
Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на свои автомобили
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 августа увеличил рекомендованные розничные цены на все модели Lada.
Обновлено в 04:33
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак
Константин Богомолов перестал скрывать свои чувства к Ксении Собчак.
Обновлено в 12:26
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Игры
Devil’s Hunt после релиза на РС выпустят на Nintendo Switch
Игра выйдет на РС 17 сентября 2019 года. А в начале 2020 года её выпустят также на Nintendo Switch, PS4 и Xbox One.
Обновлено в 12:20
Футбол
Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в третий раунд Лиги Европы
Чешский футбольный клуб "Млада Болеслав" обыграла казахстанский "Ордабасы" во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 12:28
Кино
Опубликован сценарий финальной серии «Игры престолов»
На сайте премии "Эмми" опубликовали сценарий финальной серии шоу "Игра престолов". Теперь поклонники смогут ознакомиться с деталями сюжета.
Обновлено в 09:46
Политика
Кадыров ответил на призыв властей Израиля не ездить в Чечню
Обновлено в 12:16
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).
Обновлено в 11:41
Здоровье
Врачи рассказали об опасности летнего похолодания
"Если человек не принимает адекватную терапию, то он рискует заболеть, так как сейчас риск инфаркта и инсульта выше, чем обычно", - отметила Лапа.
Обновлено вчера в 20:20
Авто
Новый Renault Duster получил более экономичный мотор
Румынская версия кроссовера, которая в Европе продается под именем Dacia Duster, получит новую, более экономичную силовую установку.
Обновлено в 08:14
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00