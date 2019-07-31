Экономика
Росстат впервые за два года зафиксировал в России дефляциюТруд вчера в 17:25
Российское статистическое ведомство впервые с сентября 2017 года зафиксировало в отечественных магазинах снижение потребительских цен за неделю. С 23 по 29 июля уровень дефляции, то есть снижения общего уровня цен на товары и услуги, составил 0,1 процента, сообщает "РИА Новости".
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Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми
Обновлено в 12:39
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
ЖКХ
После скандала в Омской области снижен тариф на вывоз мусора
Накануне, РЭК Омской области принял решение о снижении тарифа на вывоз мусора.
Обновлено в 02:47
Кино
Киану Ривз сыграет главного злодея в новом «Форсаже»
Обновлено в 19:29
Теннис
Калинская и Като вышли в полуфинал турнира в Вашингтоне
Обновлено в 16:41
Баскетбол
СМИ сообщили о переходе в ЦСКА лучшего снайпера баскетбольной Евролиги
В прошлом сезоне Джеймс выступал за «Милан», став самым результативным игроком регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 14:28
Политика
Трамп предложил помочь Путину с тушением сибирских пожаров
Президент США Дональд Трамп по телефону предложил президенту России Владимиру Путину помочь в борьбе с пожарами в Сибири.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы
В Сургуте мужчина с ножом напал на двух полицейских, которые пытались его задержать.
Обновлено в 17:31
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
Обновлено в 07:27
Экономика
Индекс деловой активности в промышленности США неожиданно снизился
В четверг американский Институт управления поставками сообщил о падении индекса деловой активности в промышленности США в прошлом месяце до 51,2 пунктов.
Обновлено в 20:47
Футбол
Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени
Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
Обновлено в 17:21
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие
Российские истребители 12 раз за неделю поднимались на перехват
Российские истребители 12 раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных самолетов у границ РФ за прошедшую неделю.
Обновлено в 21:08
Экономика
Регионы Дальнего Востока получат более 94 миллиардов рублей поддержки
В ближайшие три года общий размер единой субсидии для регионов Дальнего Востока составляет более 94 миллиардов рублей.
Обновлено в 21:54
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено вчера в 07:23
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Футбол
Петербург обходит Краснодар благодаря «Зениту» и Гонсалу Гедешу
Преимущество над Краснодарским краем, где "быкам" внушительную поддержку оказал вырвавшийся в элиту "Сочи", составило менее 7000 баллов – на тот самый гол валенсийца Гедеша.
Обновлено в 17:45
Экономика
Kinross Gold забрала юниорное золото
Компания заплатила $283 млн за актив экс-главы "Полюса" Канадская Kinross Gold покупает один из наиболее перспективных золотых активов в России — месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае — за $283 млн с частичной оплатой собственными акциями.
Обновлено в 19:02
Общество
В Саудовской Аравии женщинам разрешили самостоятельно путешествовать
Власти Саудовской Аравии внесли изменения в ряд законов королевства, благодаря которым женщина сможет самостоятельно получать паспорт для выезда за границу, а также становиться опекуном для несовершеннолетних, сообщает саудовская газета "Оказ".
Обновлено в 18:53
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли захотела переехать к Брэду Питту
В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.
Обновлено в 13:17
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Здоровье
Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание
Эксперты подчеркнули, что и без алкоголя при купании в холодной воде организм испытывает стресс: возрастает потребление кислорода органами и тканями, сужаются стенки сосудов, учащается сердцебиение и повышается артериальное давление.
Обновлено в 11:21
Происшествия
В Индии надругались над трехлетней девочкой
Обновлено в 11:55
Технологии
В России запатентовано мультикалиберное модульное стрелковое оружие
Ранее «Профиль» писал, что в России создали новую систему управления стрелковым оружием.
Обновлено в 08:08
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:27
Авто
Эксклюзивный усиленный кабриолет «Гелендваген» выставлен на продажу
На продажу был выставлен эксклюзивный «Гелендваген».
Обновлено в 10:17
Гаджеты
Принимают аппарат: продажи смартфонов через трейд-ин выросли в разы
За год (вторая половина 2018-го — первая половина 2019-го) продажи смартфонов по трейд-ин в «Связном» в штуках выросли в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2017–2018 годов.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено в 18:13