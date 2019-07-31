Потребительские цены за неделю, с 23 по 29 июля, снизились на 0.1%. С начала июля инфляция составила 0.2%, с начала года - 2.7%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Росстат впервые за два года зафиксировал дефляцию

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