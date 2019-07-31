Экономика

Росстат впервые за два года зафиксировал в России дефляциюТруд вчера в 17:25

Российское статистическое ведомство впервые с сентября 2017 года зафиксировало в отечественных магазинах снижение потребительских цен за неделю. С 23 по 29 июля уровень дефляции, то есть снижения общего уровня цен на товары и услуги, составил 0,1 процента, сообщает "РИА Новости".
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Огурцы как помощь экономике. Почему в России зафиксировали дефляцию

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Кстати Впервые учения "Океанский щит" прошли с 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море.
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Общество

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Политика

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Предложение поступило от оперной певицы Светланы Касьян, находившейся в Италии с гастролями Папа Римский Франциск заявил о желании посетить Россию в ответ на приглашение российской оперной певицы Светланы Касьян.
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За одним исключением — искрометного и драйвового спин-оффа «Форсажа», в котором правят бал Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.
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СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири

Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).
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Московский районный суд Петербурга арестовал Александра Скрипкина, обвиняемого в нападении с топором на сотрудников финансовой компании.
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США продлили ограничения на ядерную программу Ирана

Американская администрация продлила в среду действие введенных ранее США ограничительных мероприятий на ядерную программу Ирана.
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Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
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Алексиевич ответила на сообщения о своем каминг-ауте

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Представители компании Sephora отметили, что хакеры завладели данными клиентов из Малайзии, Индонезии, Таиланда, Филиппин, Новой Зеландии и Австралии.
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Генпрокуратура требует завести дело против экс-главы Клинского района

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