Экономика
Росстат впервые за два года зафиксировал дефляциюИзвестия 10:04
Цены на потребительские товары в России в период с 23 по 29 июля снизились на 0,1%. Это следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстата), опубликованных на сайте ведомства 31 июля. Снижение цен (дефляция) отмечено в 2019 году впервые.
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Происшествия
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Происшествия
Силовики провели обыски в управлении Роспотребнадзора по Дагестану
Обыски и выемку документов провели силовики в управлении Роспотребнадзора по Дагестану.
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Политика
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В Cyberpunk 2077 появится создатель настольной версии игры
Создатель вселенной Cyberpunk Майкл Пондсмит сообщил, что появится в игре Cyberpunk 2077 в качестве одного из персонажей.
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Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа.
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Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции
Ранее сообщалось, что на популярном курорте в Турции погибли уже десятки россиян.
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Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
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На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар
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Космос
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Памфилова дала арифметическую отповедь по выборам в Мосгордуму
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