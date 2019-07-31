Экономика
Впервые за два года в России зафиксирована дефляцияГазета.Ru 12:35
Яблоки и помидоры, например, подорожали, а цены на картошку и огурцы немного снизилсь. Но радоваться рано, дефляция мешает экономическому росту, который и без того стремится в России к нулю. В России впервые за два года зафиксирована дефляция – цены ушли в минус.
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Армия и оружие
Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера
Обновлено вчера в 15:21
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Новый скандал с выявлением токсичных веществ в куриных яйцах разгорается в Бельгии, из продажи в крупнейших торговых сетях изымают продукцию, которая реализовывалась как экологическая чистая, работа одной из ферм приостановлена.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:03
Политика
Дмитрий Медведев сегодня вечером прилетит в Красноярск
Накануне Медведев провел совещание с вице-премьерами о проблеме горящих лесов.
Обновлено в 09:26
Общество
УАЗ сократит тысячу сотрудников завода
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) готовится сократить «порядка тысячи сотрудников, занятых в офисных, вспомогательных и сервисных подразделениях», сообщил председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин в Facebook.
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Общество
На Античной дороге хоры Херсонеса создадут зону для променада
Музей-заповедник «Херсонес Таврический» создаст зону для променада на Античной дороге хоры в районе Омеги, сообщает «Новый Севастополь».
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Финансы
ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку
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Обновлено в 14:42
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено в 12:29
Экономика
Сбербанк продал дочерний банк в Турции
В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).
Обновлено в 08:03
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Самыми похищаемыми товарами в российских магазинах оказались сыр, колбаса и кофе.
Обновлено в 07:52
Кино
Netflix выпустил трейлер фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе
Напомним, что «Ирландец» является девятым фильмом, который сняла Мартин Скорсезе с участием Роберта Де Ниро.
Обновлено в 13:27
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Авто
Дитер Цетше: моторы не имеют значения для покупателей автомобилей
В интервью Топ Гир бывший гендиректор концерна Даймлер Дитер Цетше заметил, что двигатели сегодня не имеют никакого значения для покупателей автомобилей.
Обновлено в 10:13
Экономика
Sony пригрозила поднять цены на PlayStation в США
Игровые консоли Sony PlayStation могут подорожать в США, если Вашингтон продолжит повышать тарифы на детали, которые используются в производстве приставок в Китае.
Обновлено в 03:19
Космос
Солнечный парус помог LightSail-2 увеличить высоту орбиты
Спутник LightSail-2 успешно увеличил высоту апогея своей орбиты, используя давление света на солнечный парус, сообщается на сайте Планетарного общества.
Обновлено в 15:07
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
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Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров
В ходе разговора Трамп предложил Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:42
Политика
В Москве подана заявка на митинг оппозиции 10 августа
Обновлено в 05:08
Экономика
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах
Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Футбол
«Ростов» отказался продавать Чистякова в «Зенит»
Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», «Зенит» проявлял интерес к 25-летнему Чистякову, однако «Ростов» отказался продавать игрока.
Обновлено в 16:31
Политика
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.
Обновлено в 08:22
Футбол
«Црвена Звезда» вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
Первый матч, который прошел неделю назад в Белграде, завершился победой Црвены Звезды со счетом 2:0.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке
Один из семи пропавших без вести из-за паводка в Иркутской области найден живым, сообщил губернатор Сергей Левченко.
Обновлено в 10:38
Кино
Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» выйдет в прокат в конце октября
Планируем выпустить в прокат фильм к юбилею Яшина в октябре, так что в конце октября — начале ноября он появится на экранах, — сказал Капанец.
Обновлено в 07:09
Политика
Зеленский возмутился из-за недопуска желающих на совещание с ним
Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение тем, что в зал Черкасского областного совета, где проходило совещание с его участием, не пускают всех желающих.
Обновлено в 09:31