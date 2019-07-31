Экономика
Росстат впервые за два года зафиксировал дефляциюАК&М вчера в 09:41
Потребительские цены за неделю, с 23 по 29 июля, снизились на 0.1%. С начала июля инфляция составила 0.2%, с начала года - 2.7%. Об этом говорится в сообщении Росстата.
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Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми
Обновлено в 12:39
Политика
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщили в Кремле. Беседа состоялась по инициативе американской стороны.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
ФНС решила внепланово проверить телеканал «Дождь»
Федеральная налоговая служба начала внеплановую проверку телеканала "Дождь", сообщила его гендиректор Наталья Синдеева.
Обновлено в 14:15
Гаджеты
Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон
Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Общество
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала тренирующего сына на отдыхе Евгения Плющенко
Фанаты заметили, что Евгений Плющенко проводит много времени с сыном, а также содействует ему в спорте.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Алена Водонаева закончила свой «цивилизованный» отпуск в Америке
Бывшая участница известной телестройки Алена Водонаева закончила свой длительный отпуск в Америке.
Обновлено в 13:51
Общество
Пожары в Сибири: местные власти вызывают дожди
Обновлено в 07:11
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено в 18:13
Общество
Полицейские остались без премий за разгон митинга в Москве
Обновлено в 09:22
Авто
Haval вложит 42 млрд в производство в России
Обновлено в 01:44
Футбол
Семак: Кузяев работает в общей группе перед матчем с «Краснодаром»
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев работает в общей группе перед матчем чемпионата России по футболу с "Краснодаром".
Обновлено в 04:35
Культура
Первое издание «Гарри Поттера» продали за 35 тысяч долларов
Обновлено в 11:25
Экономика
Россиянам позволили брать ипотечные каникулы
С 31 июля в России вступил в силу закон об ипотечных каникулах.
Обновлено вчера в 04:00
Экономика
Россия сократила разрыв между экспортом и импортом технологий
В 2015 году были зафиксированы максимальный объем экспорта технологий ($1,65 млрд) и минимальный разрыв его с импортом, составлявшим $2,2 млрд.
Обновлено в 17:01
Футбол
Сане согласился перейти в «Баварию»
Как информирует Kicker, трансфер Лероя Сане из «Манчестер Сити» в «Баварию» состоится в ближайшее время.
Обновлено в 13:16
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Общество
В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров
Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 1 августа, что не считает проблемой запуски в КНДР ракет малой дальности.
Обновлено в 16:47
Космос
В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету
Планета вращается вокруг маленькой звезды в созвездии Гидры, сообщает Business Insider.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Баня с кинотеатром потянули на ОПС
Надзор считает, что господин Постригань, возглавляя Клинский район, совершал особо крупные хищения путем мошенничества, использовал для этого служебные подлоги, превышал свои должностные полномочия, брал взятки, а нажитые преступным путем имущество и деньги легализовывал или отмывал, переоформляя их на родственников (ст. 159, 286, 292, 290 и 174.1 УК РФ).
Обновлено в 19:02
Здоровье
Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание
"Как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания – заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, наличие инфекционно-воспалительных процессов, заболевания нервной системы, сахарный диабет, эпилепсия", - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
Обновлено в 11:21
Политика
Трамп заявил, что рассматривает вопрос блокады Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы.
Обновлено в 16:27
Футбол
Н`Голо Канте: «Всегда приятно быть во внимании больших клубов»
Полузащитник "Челси" Н`Голо Канте признался, что ему приятно внимание других клубов. Тем не менее, француз сосредоточен на своей игре.
Обновлено в 18:50
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Актера «Современника» арестовали на восемь суток после исполнения роли инспектора ГИБДД в клипе, на него завели административное дело о незаконном ношении формы и мелком хулиганстве, сообщается на сайте МВД по Москве.
Обновлено вчера в 12:33
Армия и оружие
Беспилотные ведомые научатся безопасным полетам
Американские военные приступили к испытаниям программного обеспечения для беспилотных ведомых проекта Skyborg, благодаря которому они будут выполнять безопасные полеты.
Обновлено в 06:20